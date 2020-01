Aí sim: Cerveja Original, famosa pelas garrafas, ganha versão em lata

Olá, você, que ama um boteco! Pode até ser que você tenha outra cerveja queridinha, mas quem nunca tomou uma rodada de Original, né?

Puristas dirão que o sabor dela é diferente, porque vem em garrafa, mas agora poderemos tirar a prova, já que a Ambev decidiu inovar e envasar também em lata de 350 ml.

Com visual retrô – e rótulo que, segundo o storytelling da marca, data de1931-, a Original será distribuída a partir de abril também em latas com design exclusivo inspirados nos anos 1990 e em packs. “A nova lata é uma alternativa para o consumidor que sempre pede Original em garrafa no bar, mas quer a versatilidade da lata”, disse Felipe Cerchiari, diretor de inovação da Cervejaria Ambev.

Veja também



A ideia é ficar mais competitiva no mercado com marcas como Skol (a mais vendida, segunda o Euromonitor), Brahma, Antarctica e Itaipava. Ah! E ficar mais prática também.

Para os tradicionalistas, as garrafas de 600ml e 300ml continuarão vendendo normalmente no seu boteco preferido.

Veja também



Por enquanto, as latinhas só vão circular no sul e sudeste, mas a promessa é que seja distribuída no país todo até o fim do ano. Partiu bar!

A pergunta que não quer calar é: na garrafa é mesmo mais gostosa? (E por que não lançaram isso no Carnaval, gente?)