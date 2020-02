Calorias: 190 por porção

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 kg de feijão-fradinho

. 1 cebola grande

. 2 dentes de alho

. Sal a gosto

. Azeite-de-dendê para fritar

Recheio

. Vatapá

. Camarão seco

. Vinagrete a gosto

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho na água de um dia para o outro. No dia seguinte, escorra e esfregue o feijão para que saiam os olhinhos pretos e um pouco da casca. Bata no liquidificador com a cebola, alho e o sal.

Despeje a massa batida em uma vasilha e, com uma colher de pau, bata até que ela fique fofa e leve. Aqueça o azeite-de-dendê em uma panela funda. Com uma colher grande, pingue a massa. Frite de um lado e depois que dourar, frite de outro. Escorra bem e recheie.