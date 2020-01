7 receitas simples para ajudar a curar a ressaca

Os sintomas clássicos da ressaca já conhecemos: dor de cabeça, boca seca, náuseas, um mal estar generalizado. Eles aparecem depois que o álcool sai do organismo deixando um rastro de estragos no sistema nervoso e na hidratação.

Seria possível evitá-los com algumas medidas antes de ingerir bebidas alcoólicas – não beber de estômago vazio e intercalar cada dose de álcool com um copo d’água, por exemplo –, mas elas ficam para a próxima. Desta vez, estamos aqui para ajudá-la a curar a ressaca com a ajuda da alimentação.

Seguindo a indicação de alimentos dos especialistas Ricardo Barbuti (gastroenterologista e médico chefe do grupo de estômago do Hospital das Clínicas de São Paulo) e Alana Mendez (nutricionista clínica), selecionamos sete receitas com ingredientes que atuam no combate aos sintomas da ressaca.

RECEITAS COM ATUM PARA ALIVIAR A RESSACA

O atum tem enzimas que ajudam a fazer passar a dor de cabeça. Pode ser usado o peixe fresco ou o de latinha, sem problemas.

Esta receita fresquinha conta, ainda, com as gorduras boas do abacate e os carboidratos do arroz, que ajudam a dar o up pós-ressaca de que você precisa.

A massa levinha não pesa no estômago sensibilizado pelos efeitos do álcool e a cobertura de atum temperado é especialmente deliciosa.

RECEITAS COM BANANA PARA ALIVIAR A RESSACA

A banana tem uma boa concentração de potássio e de vitamina B6, por isso atua na serotonina, um dos neurotransmissores responsáveis pelo bom humor. Trocando em miúdos, ajuda a desmanchar o mau humor causado pelos sintomas da ressaca.

Que tal temperar as bananas com cebolinha, pimenta e limão? Esta é a sugestão da receita, e a salada fica ma-ra-vi-lho-sa!

Facílima de fazer: basta cobrir algumas torradas com banana, queijo (se não tiver o meia-cura indicado na receita, pode usar outro de sua preferência) e complementar com mel.

RECEITAS DE SUCOS PARA ALIVIAR A RESSACA

É necessário hidratar o corpo para acabar com a boca seca e repor sais minerais, vitaminas, potássio, magnésio e cálcio perdidos. O melhor suco é o de tomate, por ser especialmente rico em vitaminas e potássio. Além disso, acrescente gengibre e hortelã a qualquer outro sabor de suco que preferir beber – eles aliviam as náuseas.

Para não parecer que você está bebendo molho de tomate, siga a receita e incremente o suco com limão, salsinha e, se gostar de algo mais picante, molho de pimenta.

Um suco especial: refrescante e turbinado para amenizar as náuseas causadas pela ressaca.

Além de auxiliar na luta contra a ressaca, este suco é rico em vitamina C e ajuda a eliminar as toxinas do álcool que ficam nas células, protegendo seu organismo como um todo.