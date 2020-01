7 alternativas saudáveis para substituir o açúcar refinado

Todas merecemos um café bem docinho (mas se você prefere o seu puro e amargo, tudo bem, é claro!), além de bolos e doces caseiros adoçados na medida certa. Mas o açúcar refinado – aquele branquinho mais comum – não é a melhor opção para a saúde e o bem-estar. “Para ficar branco e fino, ele passa por muita química. Esse processo ‘sequestra’ os nutrientes e faz muito mal ao acumular os elementos artificiais no corpo”, diz o fitoterapeuta Daniel Alan Costa, coordenador do curso de pós-graduação em naturopatia da UNIP.

Ele explica que o consumo de grandes quantidades do açúcar refinado atrapalha o sistema de quebra dos ácidos graxos em glicose para dar energia ao organismo, facilitando o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Além disso, segundo um estudo da Universidade da Califórnia, esse tipo de açúcar também pode ser responsável pela elevação do triglicérides e por alterações no fígado e na hipertensão arterial.

Daí a importância de substitui-lo por açúcares mais saudáveis e que pesem menos no organismo. Com a ajuda de Daniel e da nutricionista funcional Diana Zardan, elaboramos uma lista de sete alternativas ao açúcar refinado.

Veja também



Alcaçuz

É o açúcar escolhido pela medicina chinesa para a maioria das suas fórmulas de fitoterapia. O doce é extraído de suas raízes. É encontrado em pó, muito prático para o dia a dia, e em xarope, ótimo para confeitaria.

Açúcar orgânico

Processado sem a adição de qualquer produto químico, ele é rico em cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Sua única desvantagem em relação ao mascavo é o preço; o orgânico é sempre um pouco mais alto.

Açúcar mascavo

Apesar de ter tantas calorias quanto o açúcar refinado, o açúcar mascavo vem de uma das primeiras extrações da cana, o que significa que recebe muito menos processamento e perde muito pouco de seus nutrientes. É tão nutritivo quanto o açúcar orgânico.

–

Açúcar demerara

Fica no meio do caminho entre o açúcar mascavo e o refinado. Sua vantagem é não receber aditivos químicos no leve refinamento pelo qual passa e manter a maior parte dos nutrientes que o açúcar mascavo tem.

Açúcar de coco

É minimamente processado e não recebe conservantes ao ser feito. É rico em vitaminas do complexo B, potássio, magnésio, ferro e zinco. Também é uma fonte de inulina, uma fibra que diminui seu índice glicêmico e, portanto, faz com que este açúcar seja absorvido mais devagar pelo organismo e diminui o risco de gerar picos de insulina devido ao seu consumo.

Mel

Natural, um presente das abelhas para nós, humanos. Rico em vitaminas do complexo B, antifúngico, antibactericida e deixa um gostinho especial em tudo em que é colocado.

–

Stevia

Se você tiver acesso à planta in natura, uma folha é suficiente para adoçar o mesmo que uma colher de sopa de açúcar refinado. Se não tiver, pode usar o adoçante à base de stevia, um dos mais saudáveis, segundo Diana.