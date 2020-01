5 receitas veganas doces e salgadas bem fáceis de fazer

Diminuir ou abandonar totalmente o consumo de carne é uma tendência mundial: de acordo com uma pesquisa da empresa de consultoria e análise de dados GlobalData, 70% da população do planeta vive nesse ritmo alimentar neste momento. Quando o assunto se aprofunda e vai para não consumir nenhum ingrediente de origem animal – ou seja, aderir ao veganismo –, quase metade dessas pessoas declara já viver assim ou considerar essa possibilidade para um futuro próximo.

O veganismo é um movimento tão definitivo e importante dos nossos tempos que tem um dia para chamar de seu: 1º de novembro é o Dia Mundial Vegano.

Para comemorar, trazemos aqui cinco receitas veganas doces e salgadas muito deliciosas e bem fáceis de fazer. Valem para a data, valem para todos os outros dias do ano. Delicie-se!

–

O baião de dois não precisa de carne para ficar saboroso. Nesta receita adaptada do tradicional prato nordestino, o coração de bananeira dá o toque extra de sabor.

–

Acompanhado por legumes, verduras e cogumelos que encontramos em qualquer supermercado, este prato é uma ótima pedida para reuniões com as melhores amigas em casa em dias de folga.

–

Um hambúrguer gostosíssimo feito com massa de grão-de-bico e acompanhado por shiitake, abobrinha e manjericão. A receita rende cinco unidades – já escolhe as amigas para compartilhar essa delícia!

–

Bolinhos beeem macios à base de melado e especiarias, recheados com doce de leite vegano e cobertos com chocolate vegano: impossível resistir! Se você quiser levá-los para o lanchinho do trabalho, por exemplo, pode dispensar recheio e cobertura para evitar melecar a mesa – é maravilhoso assim também!

–

Um iogurte bem fresquinho coberto com uma geleia azedinha-doce de amoras e goji berry. Perfeito para dias e noites quentes e para aquele lanchinho da tarde em casa.