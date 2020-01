5 receitas de margarita para você brindar em casa e se sentir no México

Existem três versões para a criação do drink margarita, todas nos anos 1940 e no México: ele teria sido elaborado pela socialite americana Margarita Sames para agradar aos astros de Hollywood que frequentavam sua casa em Acapulco ou pelo barman Enrique Gutierrez para homenagear Rita Hayworth (cujo nome real era Margarita Carmen Cansin) quando se apresentava em Tijuana ou, ainda, pelo dono do bar Rosarita Beach para conquistar uma mulher chamada Margarita King.

Independentemente da verdadeira, fato é que a margarita conquistou os paladares de todo o mundo e hoje tem versões divertidas e sempre muito gostosas. Selecionamos algumas delas para você fazer em casa.

Eis aqui a receita tradicional de margarita que agrada a todos os paladares que curtem tequila. É muito mais fácil de fazer do que você imagina!

O azedinho do morango dá aquele toque especial que você nem imaginava que fosse necessário na sua margarita. Além de tudo, fica lindíssimo!

Aqui o extra fica por conta do limão e dos pedaços de abacaxi e kiwi da receita. Uma delícia!

A melancia quebra o gosto forte da tequila e deixa a margarita mais doce. Ideal para paladares mais delicados.

Blue margarita

O segredo desta margarita azul é a adição de curaçao blue à receita. Fica linda e bem gostosa!