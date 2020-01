5 receitas de bruschetta para animar (e facilitar) o encontro com amigos

A influência italiana no Brasil vai do sotaque em alguns lugares do país – especialmente entre São Paulo e Rio Grande do Sul – à culinária. E que culinária! São massas, molhos, sobremesas e antepastos de deixar qualquer um com água na boca. Das entradas, uma que agrada a praticamente todos os paladares é a bruschetta.

Dizem na Itália que a bruschetta foi criada por trabalhadores do campo antes de Cristo surgir na Terra. A ideia era muito simples: aproveitar os restos de pão e de salada do dia anterior. Hoje, ela pode ser saboreada em versões com coberturas para todos os gostos.

Trazemos aqui cinco receitas de bruschetta: a clássica e quatro diferentonas. Suas reuniões com os amigos vão ficar muito mais saborosas!

A pasta de azeitona bem condimentada e as lâminas de alho tostadas dão a estas bruschettas um sabor picante especial.

O mix de cogumelos com alcaparras é perfeito. Complementado com pimenta-do-reino e molho shoyu, então, fica irresistível!

Facílima de fazer, a bruschetta de salmão é ideal para aquelas reuniões em que você está a fim de impressionar e servir algo muito gostoso e bem bonito.

O rosbife combina perfeitamente com o creme de gorgonzola, e a combinação de maionese com picles vem para deixar as bruschettas inesquecíveis.

Para finalizar, a receita simples e tradicional de bruschetta. Se quiser dar uma incrementada, espalhe um pouco de queijo ralado por cima e leve ao forno a 180ºC por cinco minutinhos.