4 livros de receitas para se dar bem na cozinha

Aprenda deliciosas receitas preparadas por chefs experts

Foto: Divulgação

Se você gruda na telinha para não perder nenhum detalhe dos quitutes preparados pelas experts Rita Lobo, Carla Pernambuco, Claude Troisgros e Palmirinha, temos uma ótima notícia! Os quatro cozinheiros de mão cheia acabam de colocar algumas receitinhas no papel. Confira os lançamentos:

Palmirinha, do programada que é transmitidi pelo canal Bem Simples

Foto: Divulgação

100 Receitas Preferidas, Palmirinha (Ed. Alaúde), R$ 39,90*

A famosa vovó e quituteira do Programa da Palmirinha, exibido pelo canal pago Bem Simples, reuniu neste livro suas melhores receitas, feitas com ingredientes superacessíveis.

Rita Lobo, do programa Cozinha de Estar

Foto: Divulgação

Cozinha de Estar, Rita Lobo (Ed. Paralela), R$ 69,90*

Sopas, saladas, pratos principais, doces e drinques sob medida para quem gosta de receber em casa estão nesta obra da apresentadora do Cozinha Prática, do canal GNT.

Carla Pernambuco e Carolina Brandão, do programa Las Chicas

Foto: Divulgação

Las Chicas, Carla Pernambuco e Carolina Brandão (Ed. Leya), R$ 69,90*

A chef do programa Brasil no Prato (canal Bem Simples) e sua sócia Carolina ensinam 60 receitas do Las Chicas (SP), restaurante criado por elas.

Claude Troisgros, do programa Que Marravilha!

Foto: Divulgação

As melhores receitas do Que Marravilha!, Claude Troisgros (Editora Globo), R$ 33,90*

No programa Que Marravilha!, do canal GNT, Claude Troisgros faz de convidados famosos e anônimos chefs por um dia. Neste, você encontra as melhores receitas do programa.