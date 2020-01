Se você é do tipo que gosta de surpreender com uma coisinha apetitosa, então receitas fáceis e simples para o Dia dos Pais são a sua solução. Do café da manhã ao lanchinho que ele leva para o trabalho ( ), dá para deixar esse momento ainda mais especial!

1. Pão com queijo, ovo e presunto

Reprodução/RecipeTin Eats Reprodução/RecipeTin Eats

Gente, isso é uma perdição, praticamente impróprio para menor de idade!

2. Fudge de chocolate e nozes

Helga Cristina Helga Cristina

SPOILER: não precisa de fogão e tem o passo a passo.

3. Ovo pochê

rez-art/Thinkstock/Getty Images rez-art/Thinkstock/Getty Images

O pessoal lá do Masterchef pode ter errado na receita, mas você já sabe as dicas para acertar

4. Panqueca de banana com aveia

Ormuzd Alves Ormuzd Alves

Brunch é ótimo por dois motivos: você não precisa acordar cedo e pode tomar café da manhã sem ser julgada. E de bônus prepara uma panqueca gostosinha e light para um pai fitness.

5. Cachorro-quente incrementado

Reprodução/Blog Lovin Reprodução/Blog Lovin

A receita é clássica, claro, mas dá para criar sabores diferentes: uma versão com ovos para o café da manhã, com guacamole, frutas, macarrão (!!) ou um vegetariano. Aqui tem mais sugestões de receitas diferentes de hot dog.

6. Cupcakes de gravata

Reprodução/Man Bakes Cake Reprodução/Man Bakes Cake

Falando sério: quão charmoso e delicado pode ser um cupcake com gravatinhas de bolinha? Desse jeito ele fica até feliz de ter que usá-las para trabalhar! Aqui você pode escolher a receita de bolinho predileta dele.

7. Pesinhos de biscoito

Reprodução/CandiQuik Reprodução/CandiQuik

Se ele curte malhar e tudo mais, talvez goste de comer um biscoitinho desses antes do cardio.

8. Bolo de bigode

Reprodução/FabArt DIY Reprodução/FabArt DIY

O “bom dia” fica mais alegre com um imperdível bolo coberto com ganache de chocolate, granulados em formato de bigode.

9. Minipizza de polenta

Ormuzd Alves Ormuzd Alves

Sua família tem descendência italiana? Então combine dois pratos tradicionais dessa culinária e presenteie o seu pai com um aperitivo suculento!

10. Palito de tapioca

Ricardo Corrêa Ricardo Corrêa

Sabe o que combine bem com essa entradinha? Uma boa geleia de pimenta!

11. Torrada de pão pita

Antonio Rodrigues Antonio Rodrigues

Crocante e bem temperada ela pode substituir bem o tradicional pãozinho do café da manhã.

12. Bolo de cervejas e chocolates

Reprodução/Pinching Your Pennies Reprodução/Pinching Your Pennies

Tudo bem, essa você não precisa “cozinhar”, mas é bom testar o formato antes de presenteá-lo, não é? Cervejas + chocolatinhos = MUITO amor!

13. Gelatina de morango e champanhe

Reprodução/A Beautiful Day Blog Reprodução/A Beautiful Day Blog

Uma sobremesa incrementada, sim, por favor!

14. Crème brûlée de doce de leite com café

Rogério Voltan Rogério Voltan

Essa é para mostrar todas as suas habilidades culinárias de uma só vez. HÁ!

15. Espirais de canela

Pedro Rubens Pedro Rubens

Só o perfume de canela na casa vai despertar o interesse dele, juro.

16. Minissonho

Ormuzd Alves Ormuzd Alves

Que ir na padaria comprar que nada! Faça os seus minissonhos

17. Tartar de mignon com chips

Rogério Voltan Rogério Voltan

Antes do almoço, sirva esse aperitivo i n c r í v e l.

18. Muffin de batata com gruyére

Rogério Voltan Rogério Voltan

Você pode retribuir os seus dias de lancheira criando uma marmitinha gostosa com esse muffin doce.

19. Nozes carameladas

Reprodução/Paint, Chips and Frosting Reprodução/Paint, Chips and Frosting

Se o seu velhinho (não conte para ele que você acha isso!) gosta de nozes, ele vai adorar essa versão deliciosa feita em casa.

20. Tartar de salmão e guacamole

Rogério Voltan Rogério Voltan

Chique, elegante e sincero: esse tartar passa beeem longe do fogão! Aqui tem outras sugestões diferentes para fazer no copinho

21. Minichurros de doce de leite

Rogério Voltan Rogério Voltan

Como resistir aos churros? Em versão miniatura? Com doce de leite? Aqui você encontra charmosas sobremesas em miniatura.