Delícia! 21 presentes comestíveis para o Dia dos Namorados

Dia dos Namorados chegando…e o amor já está no ar (desculpe o clichê, mas é verdade)! Que tal adoçar ainda mais a data, presenteando o mozão com docinhos? Além de ser uma maneira clássica e fofa, é uma opção muito difícil de errar, afinal, quem não gosta de um bombom gostoso ou um bolo bem delícia? Se for taurino(a), então, nem se fala!

Confira abaixo algumas sugestões saborosas de presentes que separamos para vocês (porque o legal é dividir as delícia a dois, né?):

–

1. Cookie Black&White, Mr. Cheney

Preços sugeridos por unidade: Rio de Janeiro e São Paulo: R$ 10,00 / Demais cidades: R$ 12,00

2. Naked cake, Isabel Buk Patisserie

* Os preços variam de acordo com o peso e sabor.

–

1. Biscoito Petit Four de Nutella, Biscotê, 220g

Preço sugerido: R$ 39,90

2. Caixa Amores, Cacau Brasil, 93g

Preço sugerido: R$ 26,90

–

1. Coração recheado, Isabel Buk Patisserie, 200g

Preço sugerido: recheios de palha italiana; pão de mel com brigadeiro; doce de leite; sugar free Brownie por R$75 (cada sabor). O de brigadeiro de pistache com brownie, R$78 e o brownie tradicional R$68.

2. Kit para Fondue, Cacau Show, 310 ml

Preço sugerido: a partir de R$ 48,90.

–

1. Coração de Nutella, Confeitaria Caramelada

Preços sugeridos: caixa com 4 por R$ 15,00; com 6 por R$ 22,00 e com 12, R$ 41,00

2. Coração de Chocolate Ruby, Cacau Noir (90g)

Preço sugerido: R$ 44,90

–

1. Kit Spa Chocolate, Cacau Show, 37g

Preço sugerido: a partir de R$ 99,90

2. Candy Bouquet Large, Candy in Box

Preço sugerido: R$112,90

–

1. Bolo meio a meio, Sodiê

Preço sugerido: o valor a ser cobrado pelas duas metades do bolo será da categoria de maior valor. Os preços podem sofrer variação de acordo com a região.

2. Pizza de brigadeiro em formato de coração, Pizza Hut

Preço sugerido: a partir de R$ 39,90

–

1. Lata Lindor em forma de coração, Lindt, 62g

Preço sugerido: R$29,90

2. Macarons, Cacau Noir

Preço sugerido: caixa com 20 por R$ 100,00

–

1. Coração de Ouro, Kopenhagen, 250g

Preço sugerido: R$ 59,90

2. Pastilha de chocolate quente, Nugali, 200g

Preço sugerido: R$ 23,00

1. Fondue de chocolate amargo (vegano), Nugali, 200g

Preço sugerido: R$ 28,00

2. Ursinho de chocolate, Pati Piva, 260g

Preço sugerido: R$ 108,00

–

1. Mini Bolo Toasty com Morangos, Toasty Confeitaria e Café, 650g

Preço sugerido: R$ 45,00

2. Brownie, Isabel Buk Patisserie

Preço sugerido: Caixa com 9 unidades por R$ 45,00

3. Bolinhos de chocolate em formato de coração, Mesa III Pastifício e Rotisseria

Preço sugerido: duas unidades por R$24