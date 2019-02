A estação mais quente do ano chegou com tudo e com ela o desejo de um sorvetinho para se refrescar. Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA reuniu 11 receitas de sorvetes caseiros que são super fáceis de fazer e vão te ajudar a enfrentar o calorão.

Confira:

Não precisa mais lamber toda a latinha do leite condensado. Esse sorvete é a perfeita combinação do doce com uma fruta. Confira a receita aqui.

O tradicional sorvete de morango não poderia ficar de fora. E para completar e deixar a sobremesa ainda mais saborosa, uma calda de frutas vermelhas com pedacinhos das frutas. Confira a receita aqui.

Uma receita de sorvete com apenas 4 ingredientes e que é super saudável? Tem, sim. Para os amantes do abacaxi, essa sobremesa é uma ótima saída. Confira a receita aqui.

Está em busca de uma opção de sorvete mais exótica? Essa é a solução perfeita para você. Uma sobremesa diferente e de dar água na boca. Confira a receita aqui.

O tradicional sorvete de chocolate é um coringa que não poderia ficar de fora. Para tornar a sobremesa ainda mais especial, acrescente um crocante feito de macadâmia. Confira a receita aqui.

Uma opção saudável e também deliciosa. Todos os benefícios da fruta em uma sobremesa. Confira a receita aqui.

Abacaxi com coco formam uma combinação perfeita. Então é de se imaginar que um sorvete com esse dois sabores fique simplesmente incrível. Confira a receita aqui.

Em busca de uma sorvete bem cremoso e com um gostinho de fruta? Essa sobremesa feita com manga é uma ótima opção para você. Confira a receita aqui.

Não quer sair da dieta? Não tem problema, essa é uma ótima saída para você curtir um docinho e se refrescar. Confira a receita aqui.

Um sorvete com gostinho de vitamina? Tem, sim. Super fácil de fazer e muito saborosa. Confira a receita aqui.

Que tal inovar e experimentar um sorvete salgado? Essa opção é perfeita para ser servida como antepasto. Confira a receita aqui.

