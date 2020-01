10 sopas muito gostosas para esquentar uma noite fria

Noites frias, em qualquer estação do ano, são inspiradoras para se enfiar debaixo das cobertas, maratonar séries e comer comida bem quentinha. Comfort food é a melhor pedida para aquecer o corpinho e a alma quando as temperaturas caem, concorda?

Trazemos aqui dez receitas de sopas muito gostosas para esquentar suas noites. Bom apetite!

O fubá tem a feliz característica de se manter quentinho por bastante tempo, e nesta receita de caldinho cremoso fica ainda mais gostosinho.

Vai uma sopinha vegana? Esta receita de sopa de inhame com queijo vegano é perfeita para quem quer esquentar a noite sem comer derivados de animais. “E o inhame ajuda a fortalecer o sistema imunológico, evitando o desenvolvimento de gripes e resfriados”, afirma a nutricionista Bruna Pavão, responsável pela elaboração da receita.

Cremosa e picante, a receita de sopa de beterraba com coco e gengibre sai do comum e é muito fácil de fazer.

Esta receita de sopa de cebola com ricota é perfeita para quem quer ou precisa de uma refeição leve, saborosa e beeem quentinha.

Na receita de sopa de couve-flor com cebola dourada, os sabores se complementam e se valorizam. Além de quentinha, é uma sopa levinha, ideal para quem não pode ou não quer ingerir muitas calorias.

receita de sopa de legumes agrada a praticamente todos os paladares.

Uma receita de sopa de lentilha com batata tem gostinho de noite passada em casa, com o frio lá fora. O toque especial fica por conta do combo de temperos.

Quem gosta de um sabor diferente na sopa vai se deliciar com a receita de sopa de agrião com batata baroa. Além disso, é simplérrima de fazer.

Não poderia faltar uma receita de sopa de abóbora em nossa seleção, é claro. Aqui, ela é acompanhada pela beldroega, uma PANC (planta alimentícia não convencional) muito saborosa!

Painço, quinoa e trigo sarraceno fazem toda a diferença nesta receita de sopa de tomate com grãos.