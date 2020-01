10 receitas fáceis de pratos para levar às festinhas nas casas das amigas

Ir pra balada é muito legal, mas às vezes tudo de que precisamos é encontrar as amigas em um clima caseiro, tranquilo e em condições de som que permitam que todo mundo se ouça enquanto conversa. Essas reuniões ficam perfeitas quando o cardápio é composto por comidinhas levadas por nós mesmas – e, se der para fazê-las em casa rapidinho, melhor ainda.

Para lhe ajudar nessa missão pá-pum, trazemos aqui 10 receitas que ficam prontas em até 15 minutos. Nham nham!

Vamos começar com comidas salgadas que ficam prontas em até 15 minutos

–

Com todos os ingredientes organizados, você consegue preparar uma bandeja cheia de sanduíches de rosbife em 15 minutinhos; se for ralar a cenoura e fatiar o pepino na hora, em cinco minutinhos tem um sanduíche pronto.

Veja também



–

O segredo para a “flor” ficar firme é usar forminhas de quiche. Você pode substituir o bacon por outros frios, como peito de peru, caso não coma carne de porco.

–

Quem tem mais habilidades culinárias e alguns apetrechos de nível intermediário na cozinha – aqui será necessário um aro culinário – pode fazer bonito com uma porção deste tartar colorido que tem o salmão como protagonista.

–

Com uma lata de sardinha, alguns ovos e um pouco de leite, você faz canapés deliciosos. Se tiver uma cenoura e alguns biscoitos ou torradas, consegue servi-los com carinha elegante de coquetel.

Veja também



–

Como o cogumelo e as alcaparras vêm prontos no vidrinho, o maior trabalho que você terá para fazer esta bruschetta será o de fatiar o pão. E fica tããão gostoso!

Agora vamos aos doces que ficam prontos em até 15 minutos

–

Brigadeiro tradicional é uma delícia, mas que tal variar um pouco a receita? Nesta, o capim-santo entra no lugar do chocolate em pó. Sirva em copinhos transparentes, para valorizar a cor do doce, que é linda!

Veja também



–

Além de fácil e muito gostosa, essa receita não suja liquidificador, batedeira ou panelas – apenas uma tigela e uma frigideira. O resultado é uma cocada cremosinha e saudável.

–

Como não vai ao fogo, este pudim de tapioca tem preparo de até menos que 15 minutos. Mas precisa de um tempo de geladeira para ficar no ponto perfeito para servir. Nossa dica, então, é que você o faça e já avise às amigas que vai precisar de espaço na geladeira para ele. Vocês vão comendo os salgados e jogando conversa fora e, quando se derem conta, já estará na hora de comer o pudim.

–

Além de ser uma sobremesa levinha absurdamente fácil de fazer, a receita de peras ao vinho tinto tem aquele jeitinho de sobremesa chique e perfeita para ir para seu feed no Instagram.

Veja também



–

A consistência deste doce é um pouco diferente da tradicional de mousses – o abacate faz com que ela fique mais “lisinha”. E igualmente deliciosa!