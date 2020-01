10 receitas com 3 ingredientes para você fazer com as crianças

Cozinhar com a participação das crianças é uma atividade em que todos ganham. Elas desenvolvem autoconfiança e passam a comer melhor, você ganha ajudantes e todos se divertem – só não vale ficar braba com eventuais bagunças e sujeirinhas na cozinha, hein? 😊

Para os pequenos não desanimarem, é legal que, pelo menos no início, os pratos possam ser preparados com poucos ingredientes. Com esse espírito facilitador, selecionamos dez vídeos que ensinam receitas simples com apenas três ingredientes. Tem receita doce, salgada e neutra. Boa diversão e bom apetite!

Bolinhas doces de coco

Mistura, enrola, assa e come. Nham!

Bolo básico

O famoso “bolo de nada”, que na verdade é o bolo básico, ideal para lanchinhos informais e também para quando o dinheiro está curto para comprar ingredientes “avançados”.

Biscoito amanteigado simples

Perfeito para fazer rapidinho e comer no lanche da tarde.

Massa de pastel para fritar

O recheio fica a seu critério. 😉

Massa de pastel de forno

As quantidades de ingredientes são um pouco diferentes daquelas usadas na massa de pastel para fritar. O recheio continua sendo o que você quiser.

Massa para empada

No vídeo você também aprende a fazer recheio de frango, mas pode usar qualquer outro que preferir, é claro.

Mousse versátil

À receita-base pode ser acrescentado maracujá, morango ou chocolate.

Pizza de frigideira

Assim como no pastel, aqui a cobertura é sua decisão.

Pudim de leite de coco

Sem glúten e sem lactose, indicado para quem tem restrições alimentares e delicioso para todo mundo!

Rosquinhas fritas

Uma massa neutra que pode ser finalizada para as rosquinhas ficarem doces (com açúcar ou geleia por cima) ou salgadas (com queijo ralado, por exemplo).