10 livros para quem quer saber tudo sobre gastronomia

Por trás de um banquete, com pratos deliciosos, existe muita coisa interessante, sabia? As combinações certas de ingredientes, técnicas, processos, contextos históricos e culturais relacionadas ao ato de cozinhar. Assim como comer, aprender é sempre bom, né? Então, mão na massa!

Para deixar na cabeceira da cama ou na cozinha, confira 10 dicas de leitura para saber tudo sobre gastronomia:

O que Einstein disse a seu cozinheiro – Robert L. Wolke

Surgiram algumas perguntas por aqui: por que nada gruda em uma frigideira antiaderente? Qual é o jeito mais rápido de descongelar alimentos? Esse livro é para esclarecer essas e muito mais dúvidas e explicar com bom humor a ciência da cozinha. De maneira descomplicada e acessível, o autor desfaz alguns mitos da gastronomia, além de nos ajudar a interpretar rótulos e propagandas. Os curiosos vão ficar de barriga cheia com esta leitura!

O Atlas Gastronômico – Mina Holland –

Partiu embarcar em uma viagem deliciosa ao redor do mundo? Com uma mistura de literatura e receitas, Mina Holland retrata a cozinha, os pratos e sabores de 39 países diferentes. Boa viagem!

A Fisiologia do Gosto – Brillat-Savarin – Quer saborear um verdadeiro clássico? Então, “A fisiologia do gosto” é um bom pedido. O autor Brillat-Savarin trabalhou a definição de gastronomia e começou a tratá-la como ciência. Apostamos que vai ser uma delícia entender mais sobre sua pesquisa e reflexão. Pense no garfo!: Uma história da cozinha e de como comemos – Bee Wilson – Depois dessa leitura, você não vai ver mais os objetos encontrados nos armários da sua cozinha do mesmo jeito. Bee Wilson trouxe, por meio de parágrafos apetitosos, como utensílios usados para cozinhar moldam nossos hábitos alimentares, desde a escolha do alimento, até a maneira que consumimos e pensamos neles. Interessante, né? Sabores perigosos: A história das especiarias – Andrew Dalby Especiarias? Já dá para sentir aquele cheirinho gostoso e aquele sabor que dá um toque todo especial no prato. Mas Andrew Dalby vai além de receitas usando esses ingredientes, ele se dedica a pesquisar como as especiarias foram tratadas no decorrer da história, os conflitos que elas provocaram e os benefícios gerados para a saúde. Que tal temperar seus dias com essa leitura? Comida e cozinha – Harold McGee –

Vamos servir para vocês mais uma obra de referência gastronômica: o livro “Comida e Cozinha”. Uma leitura para quem quer compreender a origem dos alimentos e como a culinária pode transformá-los em pratos deliciosos. O autor vai responder perguntas sobre técnicas, processos e equipamentos.

Sangue, ossos e manteiga – Gabrielle Hamilton

Sempre bom ler sobre a trajetória de outras mulheres e aprender com elas, né? Em um relato na primeira pessoa, Gabrielle Hamilton conta sua história, explicando como a culinária sempre a acompanhou em todos os momentos. Ah, e você vai ficar com água na boca com a descrição detalhada dos pratos preparados durante sua vida.

Gastronomia Brasileira: na linha do tempo – Roberto Pinto

Nosso país tem um monte de problemas, mas a comida, temos que concordar, é maravilhosa e não deixa a desejar. Além de degustar todas as nossas delícias, por que não conhecer um pouco dos aspectos históricos e refletir sobre os nossos hábitos culinários? Na obra, o jornalista Roberto Pinto faz um panorama da gastronomia brasileira nos últimos 40 anos, abordando sobre as mudanças no ofício de cozinheiro e no uso de produtos regionais. Pegue seu quitute e boa leitura!

Banquete de psique: Imaginação, cultura e psicologia da alimentação – Gustavo Barcellos

Você já parou para pensar o que cozinhar e comer revela sobre nós e sobre o mundo? Gustavo Barcellos convida o leitor para refletir sobre atos simples e diários, que praticamos na cozinha e na mesa de jantar, por uma perspectiva psicológica mais profunda.

Calor – Bill Buford

Você já sonhou em ser um grande chefe de um restaurante? O livro “Calor” retrata bem a realidade dos profissionais que trabalham na cozinha. Adepto do “jornalismo participante”, Bill Buford decidiu colocar o avental e virar auxiliar de cozinheiro mais de um ano, para contar a história de Mario Batali, um dos chefs mais famosos dos Estados Unidos. Na obra, ele vai relatar a vida do perfilado e as suas próprias experiências trabalhando no restaurante.