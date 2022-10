Vizinha reclamada das roupas que influencer usa para jogar o lixo

10 out 2022, 10h13

Por Da Redação 10 out 2022, 10h13

Estamos em 2022, mas, ao que tudo indica, o que mulheres vestem – dentro e fora de casa – ainda parece ser um problema para muita gente. Foi isso que espantou a influencer norte-americana Emily, nesta semana: ela encontrou um bilhete pregado em sua porta, pedindo que ela se cobrisse melhor ao jogar o lixo. A surpresa? O recado foi escrito por outra mulher.

Chocada com a situação, ela usou o TikTok para mostrar a mensagem recebida e dizer que ela não sabia que era observada, ou que suas roupas causavam incômodo. No bilhete, estava escrito: “Oi, meu marido pode ver você em nossa câmera. Por favor, vista as calças quando você tirar o lixo. – Sua vizinha.”

No vídeo, que já passou das 1.8 milhões de visualizações, Emily diz que se recusa a mudar seu estilo de roupas por conta dos olhares do vizinho na câmera. Assista abaixo: