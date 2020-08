“Os maridos da minha tia e irmã abusaram de mim e nunca contei para elas”

“Na infância, sofri todos os tipos de abuso e até hoje não consegui superar. Li uma das histórias publicadas em CLAUDIA e me identifiquei. Eu tinha cerca de 11 ou 12 anos quando o marido da minha tia começou a me oferecer dinheiro em troca de apalpar minhas partes íntimas. Ele me dava algumas moedas.

Eu achava que a culpa era minha, que eu era safada porque estava deixando que ele fizesse isso por dinheiro. Esse homem é casado com minha tia até hoje. Nunca contei sobre isso para ninguém.

Alguns anos depois, quando minha irmã já era casada, fui abusada pelo marido dela. Eu tinha 15 anos. Minha irmã sempre me chamava para dormir na casa dela. Ele me dava calmante e, quando eu dormia, ele me violentava. Acabei perdendo a minha virgindade com ele. Ainda penso se sou culpada por isso. Nunca contei para minha irmã. Ele também a agredia. Ela se separou dele e casou com outro homem, mas mesmo assim eu ainda não consigo falar sobre isso. Uma vez, ela me perguntou com quem eu tinha perdido a virgindade e eu menti que foi com um amigo. Hoje sou casada com um homem maravilhoso, que não se enquadra nesse perfil.

Obrigada pela oportunidade de pelo menos escrever sobre isso, já que não consigo falar.”

*Nome trocado a pedido da personagem.

