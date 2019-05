Zezé Di Camargo se pronuncia após entrevista polêmica de Zilu

View this post on Instagram

Olá amigos seguidores!!! Queria explicar para os “críticos” de plantão alguns “pontos” quando aceitamos o convite de participar de um programa de televisão! Primeiramente: NÃO MARQUEI ENTREVISTA! ACEITEI O CONVITE DO PROGRAMA @horadofaro PARA UMA HOMENAGEM DE DIA DAS MÃES, portanto, tudo foi uma SURPRESA (inclusive a entrevista)! Não tenho interesse em viver de passado (embora meu passado seja parte da MINHA HISTÓRIA DE VIDA e falo dele quando eu quiser), até mesmo pq, estou em um novo relacionamento e nova fase da minha vida! Qdo o @rodrigofaro abordou assuntos que fazem parte do MEU passado, eu não poderia ser indelicada, e JAMAIS me negaria a falar de um assunto que me calei por ANOS até hoje, mas que agora falo SEM DOR, por ter SUPERADO! Portanto, respondi prontamente tudo que me foi argumentado! Responder é POSITIVO, reagir é NEGATIVO!!! Portanto, é um assunto que hoje falo com NATURALIDADE, pois não me machuca mais! Nunca imaginei que esse assunto incomodaria tantas pessoas, até pq, se ainda incomoda, é porque ainda NÃO SUPERARAM! Eu superei TUDO com Deus me guiando, me dando sabedoria, me fortalecendo dia a dia, e hoje, não tenho problemas em falar de feridas já cicatrizadas! AMEI, AMO, E VOU AMAR ETERNAMENTE A MINHA FAMÍLIA, inclusive o homem que casei e me deu essa família, isso doa a quem doer! ISSO É GRATIDÃO… e só um coração GRATO é capaz de AMAR! A verdade sempre rebela os que vivem de mentiras, e talvez esse tenha sido o motivo de tantas críticas… inclusive as suas, né @leodias?!? Que SEMPRE usou minha SEPARAÇÃO para se promover nacionalmente, ainda no Jornal O Dia, qdo noticiava em rede nacional milhares de matérias SENSACIONALISTAS, e agora anda falando como se isso fosse algo “inútil”, desmerecendo uma entrevista SURPRESA de outro reconhecido profissional da comunicação! Justo você @leodias, que sempre volta com seus problemas do seu passado e internações ainda não superadas (e desejo de coração que vc se cure disso)! Sinto muito por sua falta de ética e profissionalismo, criticando uma matéria SINCERA, transparente e muito emocionante (pelo menos para mim)! 👇