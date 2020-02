Xuxa: “Só vou parar de trabalhar quando morrer!”

Diferentemente do ano passado, Xuxa não fez festa badalada para comemorar seu aniversário, na quinta-feira, 27. Ela ficou em casa com a mãe, Alda, e a filha, Sasha. E, em suas redes sociais, agradeceu o enorme carinho dos fãs.

A apresentadora continua afastada da televisão e passa por um momento muito delicado, com o agravamento da sesamoidite, uma inflamação no pé, que a tem obrigado a usar bota ortopédica. Está fazendo fisioterapia e tem que ficar, no mínimo, quatro meses sem subir em um palco. E, por enquanto, ainda não sabe se passará por cirurgia.

Porém, esse não é o único drama de Xuxa. Por mais de um mês, dona Alda, que sofre do mal de Parkinson, ficou internada.

Guerreira, a estrela enfrenta os desafios da vida com muita dignidade e alto-astral. E conta tudo nesta entrevista exclusiva à TITITI. Confira!

Como passou seu aniversário neste ano?

Fiquei com minha filha, minha mãe e só. O Ju (o cantor Junno Andrade, namorado da estrela) estava trabalhando. No ano passado, como foram 50 anos, meus amigos me convenceram a fazer uma festa em benefício da Fundação (Xuxa Meneghel, mantida pela artista). Neste ano, bati um papo on-line com meus fãs.

Que pedido fez quando soprou as velinhas?

Pedi pela saúde da minha mãe e pela felicidade da minha Sashita!

Rolam muitos boatos sobre sua saúde e o destino de seu espaço na Globo (o programa da estrela saiu do ar). Você está pensando em parar?

(Risos) Só vou parar de trabalhar quando morrer!

Em um momento tão delicado, com a internação de sua mãe, ter o Junno do lado deve ter sido importante, não?

Foi muito mais que importante. Ele tem sido companheiro, amigo, carinhoso, compreensivo. Oxiii… Bom demais ter ele do meu lado.

Você ficou um tempo solteira… Chegou a deixar de acreditar que essa felicidade, um relacionamento maduro e pleno, não existiria mais?

Sou ariana e sempre espero o melhor. Como deixar de acreditar na felicidade? As coisas acontecem na nossa vida na hora certa!

Mesmo fora da TV a apresentadora não parou de trabalhar

