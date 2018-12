Xuxa reúne Letícia Spiller e outras ex-paquitas em amigo secreto

A apresentadora Xuxa Meneghel resolveu aproveitar o final de semana para um encontro nostálgico. No último domingo (9), a apresentadora reuniu diversas ex-paquitas de seus programa de TV em uma tarde de amigo secreto em sua mansão no Rio de Janeiro.

Entre as presentes estavam Letícia Spiller, Juliana Baroni, Catia Paganote, Tatiana Maranhão, Roberta Cipriani, Bianca Rinaldi, Andréa Veiga e outras personalidades que já foram assistentes de palco da rainha dos baixinhos.

As convidadas de Xuxa aproveitaram para publicar nas redes sociais detalhe desse encontro tão esperado pelos fãs da época.

“Hoje a tarde foi maravilhosa. Estive recordando momentos da minha vida que sempre vão ser lembranças e sempre estarão presentes na minha vida. Minhas eternas amigas, minhas irmãs, amigas de trabalho e pessoas que eu vou levar no coração para toda a vida. Amei a nossa tarde. Já estou com saudade!”, escreveu Catia Paganote, que participou recentemente do reality A Fazenda, em seu Instagram.

Quem também publicou um registro ao lado da loira foi a atriz Juliana Baroni: “Resgatar esse convívio foi um presente pra todas nós”, escreveu a ex-paquita.

Confira mais fotos do momento:

Leia também: Pai de Meghan Markle faz revelação polêmica sobre a filha

+ Príncipe William, Taylor Swift e Bon Jovi cantam juntos em vídeo

Siga CLAUDIA no Instagram