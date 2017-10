Xuxa: “Querem me chamar de prostituta e de pedófila, chamem”

Na última quarta-feira (4), Xuxa Meneghel, 54 anos, realizou um live em sua página no Facebook em que comenta dois assuntos polêmicos: a violência contra crianças e seu famoso filme Amor, Estranho Amor (1982).

Ao longo de mais de uma hora e quarenta minutos de transmissão, a Rainha dos Baixinhos defendeu o fim da aplicação da violência como mecanismo de educação às crianças e a Lei Menino Bernardo (13.010/2014), que estabelece como direito da criança e do adolescente a criação sem aplicaçãode castigos físicos ou de tratamentos cruéis e degradantes. “Uma tapa é muito mais do que um soco [para uma criança]. Uma criança não merece apanhar. Violência não deve ser usada em lugar nenhum”, disse.

Ao longo do live, Xuxa foi contestada por internautas que não concordavam com seus argumentos. Para rebatê-los, a apresentadora afirmou não esperar que as pessoas gostassem dela e relembrou seu filme Amor, Estranho Amor. “Vocês não gostam de mim, não tem problema. Não quero que gostem de mim. Vocês querem me chamar de garota de programa, dizer que eu sou pedófila, porque eu fiz um filme quando eu tinha 18 anos. Chamem. Eu gostaria que todo mundo visse o filme, porque é muito bom. Vocês querem me chamar de prostituta, chamem”, afirmou.

Gravado em 1982, o filme causa polêmica por conta de uma cena em que Xuxa contracena em cima da cama com um garoto de 12 anos. O longa rende entraves judiciais na vida da apresentadora até os dias de hoje. Desde 2010, ela pede que o Google retire de seus resultados as fotos em que aparece nua e frases que relacionam ela e à pratica de pedofilia. Em maio deste ano, Xuxa teve seu pedido negado pela 19ª Câmara Cível do Rio de Janeiro.

Confira o vídeo: