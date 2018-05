Xuxa pede desculpas por não participar da Virada Cultural e justifica

Mesmo com a morte recente de sua mãe, Dona Alda, a apresentadora e cantora Xuxa Meghel disse que gostaria de manter sua participação na Virada Cultural de São Paulo, anunciada para domingo (20). “Acho que ia ser bem legal fazer esse show, receber essa energia boa, tô precisando bastante”, disse em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. No entanto, um outro problema fez com que seu show fosse cancelado: ela ainda não se recuperou do machucado no pé causado durante os ensaios do Dancing Brasil, programa que apresenta na Record.

“Meu pézinho ainda tá assim. Os médicos disseram que não tem jeito, ainda não calcificou [o ferimento ósseo]”, justificou enquanto mostrava o pé com a botina ortopédica. No entanto, Xuxa prometeu que seu primeiro show após a recuperação será na capital paulista. No

A post shared by Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) on May 17, 2018 at 10:53am PDT

Quem vai substitui-la no Parque da Alegria, montado do Vale do Anhangabaú, será o grupo Rouge. A apresentação acontece ao meio-dia. Na sequência, se apresentam Sidney Magal e Balão Mágico.

Veja a programação completa da Virada Cultural:

CINEMA

Vão do MASP

SÁB – 19h00 às 04h00 – [Cinema]:

Quem te penteia? (2018)

Direção: Nina Vieira

Gênero: Documentário

Carolina (2003)

Direção: Jeferson De

Gênero: Documentário

Sabotage: Maestro do Canão (2015)

Direção: Ivan 3P

Gênero: Documentário

Hip Hop SP (1990)

Direção: Francisco Cesar Filho

Gênero: Documentário

XV de Novembro

SÁB – 19h00 às 04h00 – [Cinema]:

19h – Sexta-Feira 13

1980 ‧ 1h 35m

Direção: Sean S. Cunningham

Gênero: Terror

21h – A Hora do Pesadelo

1984 ‧ 1h 41m

Direção: Wes Craven

Gênero: Terror

23h – O Massacre da Serra Elétrica

1974 ‧ Fantasia/Thriller ‧ 1h 30m

Direção: Tobe Hoope

Gênero: Terror

1h – The Poughkeepsie Tapes

2007 ‧ Slasher/Thriller criminal ‧ 1h 26m

Data de lançamento: 2009 (EUA)

Gênero: Terror



CENTRO:

PARQUE DE DIVERSÕES – (Vale do Anhangabaú)

Parque de diversões com funcionamento 24hs [Parque de Diversões]

Início no sábado às 18h00.

CARRINHO DE BATE-BATE

BARCO VIKING

MEXICANO

CARROSSEL DE MOTOS

COMBOIO

JACARÉ

TOBOGÃ

HELICÓPTERO

CAMA ELÁSTICA

TIRO AO ALVO 01 (haverá cobrança de ingresso)

TIRO AO ALVO 02 (haverá cobrança de ingresso)

PESCA 01 (haverá cobrança de ingresso)

PESCA 02 (haverá cobrança de ingresso)

ARGOLAS

QUIOSQUES DE GULOSEIMAS

CULTURA POPULAR – (Rua Xavier de Toledo X Sete de Abril)

SÁB – 18h30 – Congada Santa Ifigênia – Mogi das Cruzes [Cultura Popular]

SÁB – 21h30 – Quadrilha Porto do Ribeira [Cultura Popular]

SÁB – 23h30 – Tião Carvalho [Música]

DOM – 02h50 – Grupo Kuatá de Carimbó [Música]

DOM – 05h30 – Roda de Coco – Abaçaí Balé Folclórico [Dança]

DOM – 08h30 – Orquestra de Viola de Joanópolis [Música]

DOM – 11h30 – Maracatu Arrastão do Beco [Cultura Popular]

DOM – 14h00 – Moçambique Cambaiá [Dança]

DOM – 16h00 – Vozes Bugras [Música]

DOM – 18h00 – Samba de Bumbo do Cururuquara [Música]

DISCOS COMPLETOS – (Boulevard São João)

SÁB – 19h30 – Antonio Carlos e Jocafi tocam Mudei de Idéia [Música]

SÁB – 22h30 – Geraldo Azevedo toca Bicho de Sete Cabeças [Música]

DOM – 01h30 – Cidadão Instigado toca Uhuuu! [Música]

DOM – 04h30 – IRA! toca Vivendo e Não Aprendendo [Música]

DOM – 07h30 – Téo Azevedo toca Grito Selvagem [Música]

DOM – 10h30 – Fafá de Belém toca Água [Música]

DOM – 13h30 – Nação Zumbi toca Afrociberdelia [Música]

DOM – 16h30 – André Frateschi, Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá em Legião Urbana XXX Anos [Música]

Av. São João – (em frente ao Centro Cultural Olido)

SÁB – 20h00 – Bateria e Comissão de Frente da Mancha Verde [Intervenção]

DOM – 14h00 – Bateria e Comissão de Frente da Acadêmicos do Tatuapé [Intervenção]

DOM – 16h00 – Bateria e Comissão de Frente da Mocidade Alegre [Intervenção]

CORTEJOS

Concentração: Consolação x Rua Sergipe

Percurso: até a Rua Xavier de Toledo

SÁB – Concentração às 17h00 e saída às 18h00 – Agora é que são elas: Baby do Brasil, Pitty e Tulipa Ruiz [Música]

SÁB – Concentração às 20h00 e saída às 21h00 – Tarado Ni Você & Caetano Veloso [Música]

DOM – Concentração às 11h00 e saída às 12h00 – Olodum & Brown

DOM – Concentração 15h00 e saída às 16h00 – É o Tchan e Sheila Mello – A volta da Loira [Música]

BOSSA NOVA

– Sala Olido – Centro Cultural Olido (Av. São João 473)

SÁB – 18h00 – Canção do Amor Demais (com Virgínia Rosa e Trio) [Música]

[12 anos]

SÁB – 19h30 – A Bossa de Dóris Monteiro [Música]

[12 anos]

SÁB – 21h00 – Tem Bossa! (com Verônica Ferriani e Marco Pereira) [Música]

[Livre]

SÁB – 22h30 – Influência do Jazz (Com Blubell) [Música]

[12 anos]

SÁB – 23h59 – Toquinho na Bossa (Com Vânia Bastos) [Música]

[12 anos]

DOM – 10h00 – Bossa Nova de Mãe pra Filha (Com Claudya e Graziela Medori) [Música]

[12 anos]

DOM – 12h00 – Isso é Bossa Nova é Muito Natural (Com Jane Moraes) [Música]

[12 anos]

DOM – 14h00 – É Melhor Ser Alegre que ser Triste (Com Jane Duboc e Juan Alba) [Música]

[12 anos]

DOM – 16h00 – As Donas da Bossa (Com Alaíde Costa e Claudette Soares) [Música]

[12 anos]

DOM – 18h00 – Tributo a Johnny Alf (com Alaíde Costa, Jane Duboc, Verônica Ferriani, Virgínia Rosa, Blubell, Claudya, Jane Moraes, Vânia Bastos, Claudette Soares, Graziela Medori) [Música]

[12 anos]

SALA PAISSANDU – Centro Cultural Olido (Av. São João 473)

SÁB – 20h00 – Nave Gris [Dança]

SÁB – 22h00 – Passagem – Grupo Primeiro Ato [Dança]

[Livre]

SÁB – 23h59 – Bota a Cara no Sol e Vira-lata [Dança]

DOM – 11h00 – Poetas da Cor [Dança]

DOM – 13h00 – Amor, Segundo as Mulheres de Xangô , Grupo Grial [Dança]

[Livre]

DOM – 15h00 – O Crivo, João Paulo Gross [Dança]

DOM – 17h00 – Cia. Kahal [Dança]

[Livre]

DOM – 19h00 – Nave Gris [Dança]

HALL DA GALERIA OLIDO – (Centro Cultural Olido)

SÁB – 10h00 – Corpo em Risco [Dança]

DOM – 12h00 – Bateria e Comissão de Frente [Intervenção e Música]

LONA CIRCO E CIRCO – (Praça Dom José Gaspar)

Lona Circo:

SÁB – 18h00 – Picollo Circo [Circo] [Livre]

SÁB – 21h00 – Mundo Circus [Circo]

[Livre]

SÁB -23h59 – Noites da Rose [Circo]

[10 anos]

DOM – 03h00 – Trix Mix [Circo]

[16 anos]

DOM – 10h00 – Circo Marambio [Circo]

[Livre]

DOM – 13h00 – Circo Palombar [Circo]

[Livre]

DOM – 17h00 – Guga Marales [Circo]

[Livre]

Circo:

SÁB – 19h00 – As Martas [Circo]

SÁB – 22h00 – Versão Brasileira Los Circo Los [Circo]

SÁB – 23h59 – Nopok [Circo]

DOM – 01h00 – Cortejo Suno [Circo]

DOM – 02h00 – Pambazos [Circo]

DOM – 10h00 – Panela Cheia [Circo]

DOM – 12h00 – Se Desconcierta el Concierto (Latin Duo) [Circo]

DOM – 14h00 – Experimento Circo – Cia Amarillo [Circo]

DOM – 16h00 – Circo Malabarísticos [Circo]

SÁB e DOM – 24hs – Vertebral [intervenção] (Início às 18h00 do sábado)

AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE – (Rua da Consolação, 94)

SÁB – 18h00 – O Caderno Rosa de Lori Lamby [Teatro]

Elenco: Iara Jamra

Direção: Bete CoelhoSÁB – 22h00 – A Obscena Senhora D [Teatro]

Elenco: Suzan Damasceno

Direção: Rosi CamposSÁB – 23h59 – OSMO [Teatro]

Elenco: Donizete Mazonas e Érica Knapp

Direção: Suzan DamascenoDOM – 02h00 – CANTOS DE ENCANTO E DESENCANTO – Léo Cavalcanti [Teatro]

DOM – 12h00 – Regina Duarte lê Caio Fernando Abreu [Leitura]

DOM – 14h00 – !Ame-se quem puder! [Teatro]

Participação Zezé Motta e Cida MoreiraDOM – 16h00 – Deus Deve Estar Distraído [Teatro]

Elenco: Maíra Di Grandi

Direção: Nelson BaskervilleDOM – 18h00 – Elenco do filme Unicórnio lê Hilda Hilst [Teatro]

Elenco: Zé Carlos Machado, Bárbara da Luz, Inês Peixoto e Eduardo Nunes.Instalação em toda a Biblioteca Mário de Andrade – Rua da Consolação, 94

Início SAB – 22h00 às 18h00:

– Espaço expositivo

– Caiokê

– Máquinas de escrever para uso do público

– Identidade da fachada temática

– Balada anos 80: entrada e saguão da Mário, convidando o público a entrar no espaço;

– Lounge com puffs e projeções;

– Horta da casa do sol no terraço – com aula de meditação pela manhã.

[Livre]

INSTALAÇÃO

SÁB 18h00 até DOM 18h00 – Instalação Hilda Hilst – Uma ocupação que pretende proporcionar ao público uma experiência imersiva no universo da escritora Hilda Hilst.

PRAÇA DAS ARTES – (Av. São João, 281)

SÁB – 20h00 às 06h00 – Caverna [Música]

[Livre]

SÁB – 21h00 – Orquestra Vermelha [Música]

[Livre]

DOM – 01h00 – Orquestra Vermelha [Música]

[Livre]

DOM – 10h00 às 18h00 – Garagera [Música]:

12h00 – Sheila Cretina

[Livre]

13h30 – The Monic

[Livre]

15h00 – Wi-fi Kills

[Livre]

16h30 – Bang Bang Babies

[Livre]

18h00 – Autoramas

[Livre]



DJs:

(Intervalos das bandas)

Ranchorama

[Livre]

Rude

[Livre]

BRASIL 360 – (R. Barão de Itapetininga X Av. Ipiranga)

SÁB – 19h00 – Zé Pereira [Música]

SÁB – 22h00 – Baile do Mestre Cupijó convida Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro [Música]

DOM – 01h00 – Otto [Música]

DOM – 04h00 – Cachorro Grande [Música]

DOM – 07h00 – Luiza Lian [Música]

DOM – 10h00 – Lucas Guimarães [Música]

DOM – 13h00 – Vanguart [Música]

DOM – 16h00 – Letrux [Música]

QUEER – (Praça da República)

SÁB – 18h00 – São Yantó [Música]

SÁB – 21h00 – Rico Dalasam [Música]

SÁB – 23h59 – Elza Soares [Música]

DOM – 03h00 – Rainha Tchaka e o Bate Cabelo [Música]

DOM – 06h00 – Stereotupi [Música]

DOM – 09h00 – Cabaré das Transformistas e Caricatas [Música]

DOM – 12h00 – Não Recomendados [Música]

DOM – 15h00 – Jaloo [Música]

DOM – 18h00 – Priscilla com Aretuza Lovi – Gloria Groove – Derrick Barry – Jujubee [Música]

CABARÉ – (Praça da República)

SÁB – 19h30 – Juçara Marçal [Música]

SÁB – 22h30 – Caravana Tonteria [Música]

DOM – 01h30 – Mustaches e os Apaches [Música]

DOM – 04h30 – Dudé e a Máfia [Música]

DOM – 07h30 – Luana Hansen [Música]

DOM – 10h30 – Coletivo El Camino [Música]

DOM – 13h30 – Aíla [Música]

DOM – 16h30 – Negra Li [Música]

ITINERANTES – (Praça da República)

SÁB – 20h00 – Ônibus Priscila, a Rainha do Deserto [Música]

DOM – 17h00 – Minha Luz é de Led [Música]

TRIO QUEERMESSE – (Rua do Arouche)

SÁB – 18h00 – Megazord [Festa]

SÁB – 19h00 – Clube dos Trouxas [Festa]

SÁB – 20h00 – Heteronormadiva [Festa]

SÁB – 21h00 – Rebobinights [Festa]

SÁB – 22h00 – Catuaba – A Festa [Festa]

SÁB – 23h00 – Festa VHS [Festa]

SÁB – 23h59 – Meu Santo é Pop [Festa]

DOM – 01h00 – Chacoalha Bichona [Festa]

DOM – 02h00 – MinhoQueens [Festa]

DOM – 03h00 – Sereianos [Festa]

DOM – 04h00 – Tenda [Festa]

DOM – 0500h – Agrada Gregos [Festa]

DOM – 06h00 – Pinga ni Mim [Festa]

DOM – 07h00 – Kevin [Festa]

DOM – 08h00 – Primavera, Te Amo [Festa]

DOM – 09h00 – Domingo Ela Não Vai [Festa]

DOM – 10h00 – Pardieiro, a Festa [Festa]

DOM – 11h00 – Ritaleena [Festa]

DOM – 12h00 – Siga Bem Caminhoneira [Festa]

DOM – 13h00 – Bloco Pagu [Festa]

DOM – 14h00 – Bloco Lua Vai [Festa]

DOM – 15h00 – Pilantragi [Festa]

DOM – 16h00 – Desculpa Qualquer Coisa [Festa]

FESTAS

(CORETO DA BM&F – Praça Antônio Prado)

SÁB – 18h00 às 23h59 – Rabo de Galo [Festa]

SÁB – 23h59 às 06h00 – Veneno Soundsystem e WahWah DJs [Festa]

DOM – 12h00 às 18h00 – Entrópica [Festa]

(Rua Líbero Badaró x Rua Miguel Couto)

SÁB – 18h00 às 23h59 – Mareh Music [Festa]

SÁB – 23h59 às 06h00 – Javali [Festa]

DOM – 12h00 às 18h00 – Sem Loção [Festa]

(Av. Vieira de Carvalho x Rua Aurora)

SÁB – 18h00 – Batalha de Passinho [Dança]

SÁB – 23h59 – Ursound [Festa]

DOM – 12h00 – Feel [Festa]

FORRÓ – (Praça do Patriarca)

SÁB – 18h00 – Anastácia [Música]

SÁB – 20h00 – Trio Sabiá [Música]

SÁB – 22h00 – Trio Beijo de Moça [Música]

SÁB – 23h59 – Janayna Pereira – Dance Comigo [Música]

DOM – 02h00 – Mariana Aydar [Música]

DOM – 04h00 – Baile dos Ratos [Música]

DOM – 06h00 – Sibite Baleado [Música]

DOM – 08h00 – Trio Sinhá Flor [Música]

DOM – 10h00 – Sandra Belê e As Cumadre [Música]

DOM – 12h00 – Zaíra [Música]

DOM – 14h00 – Trio Virgulino [Música]

DOM – 16h00 – Rastapé [Música]

DOM – 18h00 – Falamansa [Música]

HISTÓRIA DO ROCK – (Copan – Av. Ipiranga, alt.210)

SÁB – 18h00 – Clemente & A Fantástica Banda Sem Nome – Rock Brasil Anos 50 [Música]

SÁB – 20h30 – Lafayette e os Tremendões [Música]

SÁB – 23h00 – Patrulha do Espaço [Música]

DOM – 01h30 – Made in Brazil [Música]

DOM – 04h00 – Inocentes [Música]

DOM – 06h30 – As Mercenárias [Música]

DOM – 09h00 – Mundo Livre [Música]

DOM – 11h30 – Dead Fish [Música]

DOM – 14h00 – E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante [Música]

DOM – 16h30 – Paralamas do Sucesso [Música]

HIP HOP SÃO BENTO – (Entrada da Estação São Bento de Metrô)

SÁB – 18h00 – DJ Zulu/ DJ Ninja/ Naja [Música]

SÁB – 20h00 – Minoro Beat Box e Funktásticos [Música]

SÁB – 22h00 – Back Spin/ Dança V / Mulheres H2 [Música]

SÁB – 23h59 – Nômades Viajantes e Street Warriors(SB) [Música]

DOM – 02h00 – Percubeat/ Deslocation [Música]

DOM – 04h00 às 06h00 – Batalha de Rima e Sarau Old School [Música]

DOM – 08h00 – Música TV e Bust a Move [Música]

DOM – 10h00 – Pé de Barro e Sharylaine [Música]

DOM – 12h00 – Big Ugly C e Di Função [Música]

DOM – 14h00 – D26 e JC Sampa [Música]

DOM – 16h00 – MC Jack e Branco P9 [Música]

DOM – 18h00 – Doctor MC’s e Filosofia de Rua [Música]

RAP NACIONAL – (Rua Líbero Badaró X Largo de São Bento)

SÁB – 18h00 – Amanda NegraSim e Zuruca[Música]

SÁB – 20h00 – DBS e Organização Xiita [Música]

SÁB – 22h00 – Ndee Naldinho e Eduardo [Música]

SÁB – 23h59 – As Trinca e Posse Mente Zulu [Música]

DOM – 1h – Thaíde [Música]

DOM – 01h00 – Erick Jay [Música]

DOM – 02h00 – KL Jay – KL Música S/A [Música]

DOM – 07h00 – Marcio Atack e DJ Guigo [Música]

DOM – 08h00 – Camila Roman e DJ Pantera [Música]

DOM – 10h00 – Negredo e Big Da Gogoy [Música]

DOM – 12h00 – Posse Mente Zulu [Música]

DOM – 14h00 – Dexter [Música]

DOM – 15h00 – Fábio Rogério Espaço Rap/ Altinis/ Nelson Triunfo [Música]

DOM – 16h00 – Edi Rock [Música]

DOM – 18h00 – Rincon Sapiência [Música]

CHACRINHA – (Vale do Anhangabaú)

MC – Rita Cadillac

SÁB – 18h00 – Jane e Herondy [Música]

SÁB – 21h00 – Léo Jaime [Música]

SÁB – 23h59 – Gretchen e Valesca Popozuda [Música]

DOM – 03h00 – Byafra [Música]

DOM – 06h00 – Ritchie [Música]

DOM – 08h00 – Ultraje a Rigor [Música]

PARQUE ALEGRIA – (Vale do Anhangabaú)

DOM – 12h00 – Rouge [Música]

DOM – 15h00 – Sidney Magal [Música]

DOM – 18h00 – Balão Mágico [Música]

REGGAE – (Largo São Francisco)

SÁB – 19h00 – Nyahlive [Música]

SÁB – 21h20 – União Rasta [Música]

SÁB – 23h40 – Ambulantes [Música]

DOM – 02h00 – QG imperial e Monkey Jhayam [Música]

DOM – 04h20 – Filhos da Terra [Música]

DOM – 06h40 – Caminho Suave [Música]

DOM – 09h00 – Denise D’ Paula [Música]

DOM – 11h20 – Nazireu Rupestre [Música]

DOM – 13h40 – Marina Peralta [Música]

DOM – 16h00 – Dada Yute e Royal Reggae Band [Música]

DJs – (nos intervalos)

DJ Zambol [Música]

DJ Diego Davi [Música]

DJ Nana-Ises [Música]

Sounds

SÁB – 21h00 às 01h00 – Africa Mãe do Leão [Música]

DOM – 01h00 às 05h00 – Dubalizer e Reggae Arquivo [Música]

DOM – 05h00 às 09h00 – Zion Daughters [Música]

DOM – 09h00 às 13h00 – JZ Sound [Música]

DOM – 13h00 às 17h00 – InI Sounds [Música]

ROCK – (Rua 7 de Abri)

SÁB – 18h00 – Black Pantera [Música]

SÁB – 20h30 – Ego Kill Talent [Música]

SÁB – 23h00 – Boogarins [Música]

DOM – 01h30 – Rakta [Música]

DOM – 04h00 – Huey [Música]

DOM – 06h30 – Ema Stoned [Música]

DOM – 09h00 – Molho Negro [Música]

DOM – 11h30 – Far From Alaska [Música]

DOM – 14h00 – Krisiun [Música]

DOM – 16h30 – Ratos de Porão [Música]

JAZZ & INSTRUMENTAL – (Rua Conselheiro Crispiniano x Sete de Abril)

SÁB – 18h00 – Seletores de Frequência [Música]

SÁB – 20h30 – Hurtmold e Panda Gianfratti [Música]

SÁB – 23h00 – Los 5 [Música]

DOM – 01h30 – Aeromoças e Tenistas Russas [Música]

DOM – 06h00 – Bocato [Música]

DOM – 08h30 – Hammond Grooves [Música]

DOM – 11h00 – La Cumbia Negra [Música]

DOM – 13h30 – Projeto Coisa Fina convida Letieres Leite [Música]

DOM – 16h00 – João Donato Elétrico [Música]

TEATRO DE CONTAINER – (Rua dos Gusmões, 43)

SÁB – 20h00 às 23h00 – Coletivo AMEM e Hiran [Música]

DOM – 17h30 – Ilú Obá De Min convida Juçara Marçal [Música]VIRADINHA

DOM – 15h00 – O Velho dos Sonhos [Infantil]

DOM – 15h00 às 17h00 – Oficina de Beatbox [Infantil]

DOM – 16h00 às 18h00 – Oficina de Dança Contemporânea [Infantil]

DOM – 17h00 – Palhaços sem Fronteiras [Infantil]

SAMBA – (Av. São João, Alt 725 x Av. Ipiranga)

SÁB – 19h00 – Social Samba Fino – Homenagem à Dona Ivone Lara [Música]

SÁB – 21h00 – Samba de Rainha [Música]

SÁB – 23h00 – Aline Calixto [Música]

DOM- 01h00 – Leandro Lehart [Música]

DOM – 03h00 – Exaltasamba [Música]

DOM – 05h00 – Sandália de Prata [Música]

DOM – 07h00 – Samba da Vela [Música]

DOM – 09h00 – Berço do Samba de São Mateus [Música]

DOM – 11h00 – Royce do Cavaco [Música]

DOM – 13h00 – Conversa de Botequim [Música]

DOM – 15h00 – Fundo de Quintal [Música]

DOM – 17h00 – João Sabiá [Música]

SKATE – (R. General Osório X Av. São João ALT. 1108)

24 horas – Cave Pool e Mini Ramp

(Início às 18hs do sábado)

14 anos

PALCO SKATE

SÁB – 18h00 – Rael [Música]

SÁB – 21h00 – Marcelo D2 [Música]

SÁB – 23h59 – RZO + Coruja BC1[Música]

DOM – 02h00 – Haikaiss [Música]

DOM – 04h00 – TREN Toca Charlie Brown Jr [Música]

DOM – 10h00 – Rashid [Música]

DOM – 12h00 – Black Alien [Música]

DOM – 14h00 – Cone Crew [Música]

DOM – 16h00 – Maneva [Música]

DOM – 18h00 – Raimundos [Música]

PALCO Z-BOYS

SÁB – 19h30 – Kl Jay , Xis e Kamau [Música]

SÁB – 22h30 – Kefing [Música]

DOM – 01h30 – Kefing [Música]

DOM – 12h00 – Sintonia [Música]

GROOVE – (Alameda Barão de Limeira)

SÁB – 18h00 – Black Mantra e Gerson King Combo [Música]

SÁB – 20h30 – Bixiga 70 [Música]

SÁB – 23h00 – DJ Hum & O Expresso do Groove e Lady Zu [Música]

DOM – 01h30 – Aláfia e Luis Vagner [Música]

DOM – 04h00 – Samuca e a Selva [Música]

DOM – 06h30 – Farufyno convida Carlos Dafé [Música]

DOM – 10h00 – Nômade Orquestra [Música]

DOM – 13h00 – Tony Tornado [Música]

DOM – 16h00 – Curumin e Geovana [Música]

ANOS 90 – (Largo do Arouche)

SÁB – 19h00 – Lady Lu [Música]

SÁB – 22h00 – Beto Barbosa [Música]

DOM – 01h00 – Deborah Blando [Música]

DOM – 04h00 – Netinho [Música]

DOM – 07h00 – Bloco Lua Vai [Música]

DOM – 11h00 – Fat Family [Música]

DOM – 13h00 – Double You [Música]

DOM – 15h00 – Fernanda Abreu [Música]

DOM – 18h00 – Gabriel O Pensador [Música]

INTERVENÇÕES

SÁB às 20hs e 23hs e DOM às 01h – Plataforma [Intervenção] (Viaduto do Chá)

SÁB – 18H00 às 03H00 – A Rua é Clássica [Dança] (Viaduto do Chá)

DOM – 08H30 às 18H00 – A Rua é Clássica [Dança] (Viaduto do Chá)

SÁB 18h00 às 04h00 – Desse Jeito Eu Não Quero Mais [Intervenção](Coreto Praça da República)

DOM 12h00 às 18h00 – Desse Jeito Eu Não Quero Mais [Intervenção](Coreto Praça da República)

SÁB – 18h00 – Virados no Karaokê. 24hs [Intervenção](Av. Vieira de Carvalho, alt. 133)

DOM – 14h00 – Vitrine [Intervenção] [Livre] (Galeria Olido)

SÁB – 19h00/ 21h00/ 22h00 e 23h00 – São Paulo Indiscreta [Intervenção] (Av. Ipiranga, 162)

DOM às 01h00 e 02h00 – São Paulo Indiscreta [Intervenção](Av. Ipiranga 162)

SÁB – 20h00 – Trupe à Luz da Lua [Intervenção] (Av. Ipiranga, 162)

DOM – 01h00/ 14h00 e 16h00 – Trupe à Luz da Lua [Intervenção] (Av. Ipiranga, 162)

SÁB – 18h30 / 21h30 – Flying Collors [Intervenção] (Praça das Artes)

DOM – 02h30 – Flying Collors [Intervenção] (Praça das Artes)

SÁB – 18h00 – Caminhos – Uma Intervenção Urbana [Intervenção] (COPAN)

DOM – 12h/ 13h/ 14h/ 15h/ 16h e 17h – Shakespeare, Amor e Música [Intervenção] (Escadaria do Teatro Municipal)

SÁB – 18h30/ 21h00 – Jingle Bus [Intervenção] (Av. Ipiranga, Próx. a Av. São Luís)

DOM – 10h00 e 12h50 – Jingle Bus [Intervenção] (Av. Ipiranga, Próx. a Av. São Luís)

SÁB – 18h00 – Balões. 24hs [Intervenção] (Vale do Anhangabaú)

SÁB – 19h30 e 22h30 – O Que me Tira os Pés do Chão [Intervenção] (Vale do Anhangabaú)

DOM – 01h30/ 10h30/ 13h30/ 16h30 e 19h30 – O Que me Tira os Pés do Chão [Intervenção] (Vale do Anhangabaú)

SÁB – 18h00 – Experimento Nº 1 – O Porto. 24hs [Intervenção] (Lateral do Teatro Municipal)

SÁB – 18h00/ 21h00/ 22h30 e 23h59 – Cidade dos Anjos [Intervenção] (Escola Caetano de Campos – Rua João Guimarães Rosa, 111)

DOM – 02h00/ 11h00/ 12h00/ 14h00/ 14h30/ 15h00 e 16h00 – Cidade dos Anjos [Intervenção] (Escola Caetano de Campos – Rua João Guimarães Rosa, 111)

SÁB – 18h00 – Bóias [Intervenção](Banca na Praça da República, 138)

SÁB – 19h00 – Vertebral [intervenção] (Vale do Anhangabaú/Boulevard São João)



LUZES:

SÁB – 18h00 – Luzes [Intervenção]

(Av. Ipiranga, 150)

ADA (Ateliê Digital Analógico) – Curto-Circuito

Rua São Bento (perto do Coreto da Bolsa)

SÁB – 18h00 às 6h00 – Labirinto [Intervenção]

[Livre]

Fachada do Antigo Mappin

SÁB – 18h00 às 6h00 – Sombras [Intervenção]

[Livre]

Praça Ramos

SÁB – 18h00 às 6h00 – Cachu e Tormenta [Intervenção]

[Livre]

Praça Dom José Gaspar

SÁB – 18h00 às 6h00 – Pirâmide [Intervenção]

[Livre]

Rua Marconi, 34

SÁB – 18h00 às 6h00 – Astro [Intervenção]

SOPRADAS [Música]

(Sacada Hotel América do Sul – Praça Júlio Mesquita, 90)

SÁB – 21h00 e 22h00

DOM – 16h00 e 17h00ÓPERA NA RUA [Música]

(Sacada São João x Ipiranga – Av São João, 610)

SÁB – 23h59

DOM – 02h00, 12h00 e 14h00

ORIENTAL – (Rua 24 de Maio)

SÁB – 18h00 – Dança do Dragão e Leão Chinês(Kung Fu Garra de Águia Lilly Lau e Sai Fung Kung Fu) [Cultura Popular]

SÁB – 18h30 – Parada Taikô Japonês [Cultura Popular]

SÁB – 19h00 – Dança do Dragão e Leão (Sai Fung Kung Fu) [Cultura Popular]

SÁB – 19h30 – Performance Tekkyon e Capoeira [Cultura Popular]

SÁB – 20h15 – Stand up (Marcos Japa Aguena) [Cultura Popular]

SÁB – 20h30 – Kenji Yamai [Cultura Popular]

SÁB – 20h45 – Takeshi Nishimura e Elaine Hara [Cultura Popular]

SÁB – 21h30 – Diogo Miyahara – Tokusatsu – Tlku Heroes Cosplay [Cultura Popular]

SÁB – 22h00 – Yumi & Yuri J Pop [Cultura Popular]

SÁB – 22h30 – Banda 7 PM [Cultura Popular]

SÁB – 23h20 – Bloco K-pop (Jay Kim, Warzone, Psy Cover e mais 8 grupos) [Cultura Popular]

DOM – 01h00 – DJ Juhern Yoon [Cultura Popular]

DOM – 02h00 – DJ Inntro & Turogg´s [Cultura Popular]

DOM – 03h00 – DJ Asian Zone Line [Cultura Popular]

DOM – 08h – Ginástica Rítmica Matinal (Grupo Rádio Taissô Liberdade) [Cultura Popular]

DOM – 08h20 – Coral das Mães Coreanas [Cultura Popular]

DOM – 09h30 – Dança Folclórica e Desfile de Trajes Tradicionais da China (Grupo Tangyun) [Cultura Popular]

DOM – 09h45 – Orquestra (Ensenble Gao Shan Liu Shui) [Cultura Popular]

DOM – 10h30 – Grupo Associação Internacional Pequin do Brasil [Cultura Popular]

DOM – 10h45 – Wushu Street Dance(Associação Huaxing Arts Group) [Cultura Popular]

DOM – 11h00 – Grupo China Power [Cultura Popular]

DOM – 11h30 – Bombelêla Dance Company [Cultura Popular]

DOM – 12h00 – Ricardo Cruz e Anime Band [Cultura Popular]

DOM – 13h00 – Brasil Taekwondo Demonstration Team [Cultura Popular]

DOM – 14h00 – Joe Hirata [Cultura Popular]

DOM – 15h00 – Okinawa Social Dance [Cultura Popular]

DOM – 15h30 – Instituto de Dança Coreana [Cultura Popular]

DOM – 16h00 – Haikaa [Cultura Popular]

DOM – 16h30 – Samurnori [Cultura Popular]

DOM – 17h00 – Banda Uchiná [Cultura Popular]

DOM – 18h00 – Daiko [Cultura Popular]

HUMOR – (Rua Marconi X Rua Barão de Itapetininga)

– MC OSMAR CAMPBELL

SÁB – 18h00 – Rodrigo Capella e Não Recomendado Para a Sociedade [Humor]

SÁB – 19h00 – Rudy Landucci, Gustavo Boleiro e Cauê Marrom [Humor]

SÁB – 20h00 – Rominho Braga – Adivinha Quem É? [Humor]

SÁB – 21h00 – Dinho Machado e Mhel Marrer [Humor]

SÁB – 22h00 – Filipi Pontes – Personalidades [Humor]

SÁB – 23h00 – Jefinho Farias e Rogério Morgado [Humor]- MC JANSEN SERRA

SÁB – 23h59 – Ben Ludmer – Sem Cartola [Humor]

DOM – 01h00 – Márcio Américo e Tiago Zap [Humor]

DOM – 02h00 – Arianna Nutt, Ane Freitas e Criss Paiva – Clube Das Mulheres [Humor]

DOM – 04h00 – Marcio Pial e Diego Baro [Humor]

DOM – 06h00 – Gustavo Pompiani e Guto Andrade [Humor]- PALHAÇO TCHUTCHUCO

DOM – 08h00 – Fonzera [Humor]

DOM – 09h00 – Luz e Alegria no Mundo do Circo [Humor]

DOM – 10h00 – O Livro do Mundo Inteiro [Humor]

DOM – 11h00 – A Lona Caiu [Humor]

DOM – 12h00 – Vem Dançar com a Nina [Humor]- WESLEY CRESPO

DOM – 13h00 – Warley Santana e Sangue [Humor]

DOM – 14h00 – Robson Nunes – Afrobege [Humor]

DOM – 15h00 – Rodrigo Cáceres e Pedro Casali [Humor]

DOM – 16h00 – Victor Camejo – O Mundo Visto Daqui [Humor]

DOM – 17h00 – Rogério Vilela e Victor Sarro [Humor]

PALCOS DESCENTRALIZADOS

ZONA NORTE:

PARQUE DA JUVENTUDE

Das 18h de SÁB às 18h do DOM

Palco – Parque dos Encontros:

Mestre de Cerimônia: Marco Gonçalves

SÁB – 18h00 – Gilmelândia com Carla Visi e Carla Cristina [Música]

SÁB – 20h30 – Banda Glória com Não Recomendados e Silvetty Montilla [Música]

SÁB – 22h30 – Liniker e os Caramelows com Candy Mel e Luedji Luna [Música]

DOM – 10h00 – Roberta Miranda [Música]

DOM – 12h00 – Funk Como Le Gusta com Thaíde e Sandra de Sá [Música]

DOM – 14h30 – Veja Luz e Black Alien [Música]

DOM – 16h30 – Rael convida Iza [Música]

Tablado de Artes:

SÁB – 19h30 – A Roxa e Tabataba – Atração da ETEC de Artes [Intervenção] SÁB – 21h30 – Dança pro Grito Sair e Começo, Meio e Começo – Atração da ETEC de Artes [Intervenção]

DOM – 13h30 – Milagres do Povo – Atração da ETEC de Artes [Teatro]

DOM – 15h30 – Berenice e Soriano [Teatro]

DOM – 17h30 – Coro Técnico – Atração da ETEC de Artes [Música]

DOM – 18h00 – Toda Forma de Amor e Dona Crô – Atração da ETEC de Artes – [Música]

Biblioteca de São Paulo

DOM – 11h30 às 12h15 – Lê no ninho. Programa permanente da Biblioteca de São Paulo [Literatura]

DOM – 13h00 às 16h00 – Encontro de Contadores de Histórias com a Cia de Teatro Garatuja [Contação de Histórias]

DOM – 16h00 – Hora do Conto (Programa permanente da Biblioteca de São Paulo) [Contação de Histórias]

INTERVENÇÕES

SÁB – 18h às 00h – Luzes no Parque [Intervenção]

SÁB – 18h às 00h – Symbiosis [Intervenção]

SÁB – 19h30 / 21h30 / 23h30 – Dança Vertical [Dança/ Intervenção]

DOM – 08h40 / 13h30 / 18h00 – A Banda que Voa [Intervenção]

DOM – 09h00 – Cortejo de Orquestra de Viola de Cabreúva [Cortejo]

DOM – 12h às 18h – Unicórnios e Arco-íris [Intervenção]

DOM – 13h50 – Cortejo de Bonecos da Mantiqueira de Caçapava [Cortejo]SÁB e DOM – Durante o período do evento:

Camarim e Karaokê

[Livre]

Praça dos Barquinhos [Intervenção]

[Livre]

Dançando na Virada com o Núcleo Ximbra [Dança]

[Livre]

Tic Cultural com Ciclistas Bonequeiros [Intervenção]

[Livre]

Gueto pro Gueto Sistema de Som convida Reggae Arquivo Sound System e Youthmans Sound System [Música]

[Livre]

Intervenção Fotográfica: Todos os Carandirus – Atração da ETEC de Artes.

Exposição de Design de Interiores – Atração da ETEC de Artes.

Exposição de Paisagismo- Atração da ETEC de Artes.

[Livre]

VIRADINHA

DOM – 09h00 – Cia A Trinca em Cantata apresenta: A Odisséia de Homero [Infantil]

DOM – 09h00 às 10h00 – Hatha Yoga com música, com Giu Correia, Rudra e Danilo Montoni [Infantil]

DOM – 09h00 às 11h00 – Quick Massage – 3 Pessoas [Infantil]

DOM 09h00 às 11h00 – Oficina de Petecas com Papel de Seda ou Jornal [Infantil]

DOM – 09h00 às 18h00 – Intervenção Chuvarada Poética [Infantil]

DOM – 10h00 – Cia Cabelo de Maria apresenta: POIN Pequena Orquestra Interativa [Infantil]

DOM – 10h00 às 12h00 – Oficina de Balangandã [Infantil]

DOM – 11h00 – Cia Teatro de Garatujas apresenta: Dois Baús [Infantil]

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina Escultura de Bambolês [Infantil]

DOM – 11h00 às 15h00 – Brincadeiras de Roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

ZONA NORTE:

GOSPEL – (Centro Esportivo Tietê, Av. Santos Dumont, 843)

Palco

SÁB – 18h00 – Fernandinho [Música]

SÁB – 20h00 – Adhemar de Campos [Música]

SÁB – 22h00 – Brás Adoração [Música]

SÁB – 23h59 – Paulo César Baruk [Música]

DOM – 02h00 – Rick Digílio [Música]

DOM – 04h00 – Daniela Araújo [Música]

DOM – 09h00 – Alexandre Magnani [Música]

DOM – 11h00 – Kemuel [Música]

DOM – 13h00 – Filipe Lancaster [Música]

DOM – 15h00 – Soraya Moraes [Música]

DOM – 17h00 – Rosa de Saron [Música]

Participações especiais

SAB – 19h05 – Paulo Apenas

SAB – 21h05 – Tulio Bispo

DOM – 10h05 – Raphael Dias

Intervenções

SÁB – 18h00 – Fabiana Bertotti [Intervenção]

DOM – 10h30 – Paxtorzão [Intervenção]

VIRADINHA – (Parque Clube Esportivo Tietê)

DOM – 10h00 às 11h00 – Banda Paralela [Infantil]

DOM – 10h00 às 12h00 – Oficina de Teatro de Bonecos [Infantil]

DOM – 10h00 às 14h00 – Kombi dos Sonhos [Infantil]

Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina Clubinho do Livro [Infantil]

ZONA OESTE

CHÁCARA DO JOCKEY

SP no Parque – Palco Principal

SÁB – 18h00 – The Slackers (EUA) [Música]

SÁB – 20h00 – Nação Zumbi [Música]

SÁB – 22h00 – Karol Conka [Música]

SÁB – 23h59 – Heavy Baile convida ÀTTØØXXÁ [Música]

DOM – 02h30 – Letrux [Música]

DOM – 04h30 – Pajubá Linn da Quebrada convida Jaloo e Liniker [Música]

Domingo no Parque – Palco Principal

DOM – 12h00 – Projota [Música]

DOM – 14h00 – Paulo Miklos [Música]

DOM – 16h00 – Jota Quest [Música]

Pic Nic

SÁB – 18h00 às 06h00 – Pilantragi e Venga Venga [Festa]

Coreto

SÁB – 19h00 – Lay [Música]

SÁB – 21h00 – MC Tha [Música]

SÁB – 23h00 – O Novíssimo Edgar [Música]

DOM – 01h00 – Titica (Angola) [Música]

DOM – 02h00 – Jessei Evans & Pitshu & Kas Dub

DOM – 03h00 – Beat Brasilis [Festa]

Pista de Skate

SÁB – 18h00 – Feminine Hi Fi, Ruído Rosa e Sound Sisters [Festa]

SÁB – 23h59 – Dubversão Sistema de Som [Festa]

Fab Lab

SÁB – 18h00 – Discopédia [Festa]

SÁB – 23h59 – Minha Luz é de Led [Festa]

Baia 1

SÁB – 18h00 às 06h00 – ODD e Goptun [Festa]

Corredor entre as Baias

SÁB – 18h00 às 06:00 – Capslock e Vampire Haus [Festa]

[18 anos]

Baia Fab Lab e Baia 2

SÁB – 18h00 às 06h00 – Música Eletrônica Ao Vivo (MEAV) [Música]

L_CIO // Zopelar // Erica Alves // Anvil Fx // Badsista // Objeto Amarelo // Serge Erege //Coletividade Namíbia // Grassmass // Fronte Violeta // Claudia Assef // Retrigger //Nuven // Black Snake 808 // FITA // Antiline // Juliana R // Roda de Sample // Akin Bicudo // Felinto

[12 anos]

Redondel

DOM – 14h00 às 18h00 – Projeto Som do Bom [Festa]

Praça da Balança

DOM – 14h00 às 18h00 – Samba Rock Dance [Festa]

Artes Visuais

SÁB – 18h a DOM – 18h

Midiadub, Vapor, Fecundation, New Old Games, Palco VJ, Instalação Replay, TREEPS, Desenho de Luz: Modular Dreams

VIRADINHA

DOM – 10h00 – Grupo Ueba apresenta: As Aventuras do Fusca à Vela [Infantil]

DOM – 10h00 às 12h00 – Oficina de Jogos Teatrais [Infantil]

DOM – 10h00 às 14h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina de Reciclagem [Infantil]

DOM – 11h30 – Cia ParaladosanjoS apresenta: As Gêmeas [Infantil]

DOM – 12h00 às 14h00 – Oficina de Criação de Brinquedos [Infantil]

DOM – 13h00 – Três Marias e um João apresenta: Contos Musicados [Infantil]

ZONA LESTE:

ARENA CORINTHIANS

Palco Leste:

– MC Patricia Liberato

SÁB – 18h00 – Katinguelê, Sampagode e Leci Brandão [Música]

SÁB – 20h30 – Walmir Borges convida Luciana Mello, Pretinho da Serrinha e Negra Li [Música]

SÁB – 23h00 – Dudu Nobre e Paula Lima [Música]

MC Ana Rafaela

DOM – 12h00 – Unidos da Virada Cultural [Música]

DOM – 14h30 – Serial Funkers e Vanessa Jackson [Música]

DOM – 17h00 – Xande de Pilares e Eliana de Lima [Música]

Palco Talentos

SÁB – 19h30 – Os Opalas e Izzy Gordon [Música]

SÁB – 22h00 – Carolina Soares e Kelly Silva [Música]

DOM – 13h30 – Fabiana Cozza [Música]

DOM – 16h00 – Brunno Zaia e Reinaldo [Música]

Intervenções

SÁB – 18h00 – Sound Walk – Caminhos do Som [Intervenção]

SÁB – 18h00 às 00h30 – Selfie Points [Intervenção]

SÁB – 20h00 às 00h30 – Intervenção Caray Circo [Intervenção]

SÁB – 20h00 às 00h30 – Rainhas e Quimeras [Intervenção]

DOM – 10h00 às 18h30 – Selfie Points [Intervenção]

DOM – 13h00 às 17h30 – Rainhas e Quimeras [Intervenção]

DOM – 14h00 às 17h00- Intervenção Caray Circo [Intervenção]

VIRADINHA

DOM – 10h00 – Cirandá Cortejo [Infantil]

DOM – 10h00 às 12h00 – Oficina de Xequerê [Infantil]

DOM – 10h00 às 14h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina de Brinquedos [Infantil]

DOM – 11h30 – Cantoria Animada [Infantil]

DOM – 12h00 às 14h00 – Oficina de Berimbau infantil [Infantil]

DOM – 13h00 – Cia Malas Portam apresenta: Viajando com a Mala Treco [Infantil]

ZONA SUL:

PRAÇA DO CAMPO LIMPO

Palco Praça do Campo Limpo:

SÁB18h00 – Roberta Gomes no Caminhos do Samba [Música]

SÁB – 20h00 – Grupo Revelação [Música]

SÁB – 23h30 – Drik Barbosa Convida Bruno BO [Música]

DOM – 01h00 – Emicida [Música]

DOM – 02h30 – DJ Hum [Música]

DOM – 14h00 – Diogo Nogueira [Música]

DOM – 18h00 – Os Prettos convidam Beth Carvalho e Samba da Vela [Música]



Palco Casa de Cultura:

SÁB – 20h00 – Mano Yo [Música]

SÁB – 21h00 – Rap Plus Size [Música]

SÁB – 22h00 – Sabrina Systa [Música]

DOM – 11h00 – Eu Soul Sambarock [Dança]

DOM – 13h00 – Almir Rouche [Música]

DOM – 16h30 – Clarianas convidam Ilú Obá de Min [Música/Cortejo]

Frente – Palco Praça do Campo Limpo:

DOM – 13H30 – G.R.C.Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio



Frente – Palco Casa de Cultura:

DOM – 17h30 – Cia. Clube Latino – Intervenção Dança [Dança]

VIRADINHA

DOM – 09h00 às 10h00 – Yoga na Praça com Mauriene Maná [Infantil]

DOM – 10h00 às 11h30 – Oficina: Entre Tranças e Turbantes: Fazendo sua Cabeça [Infantil]

DOM – 10h00 – Contos Afrobrasileiros com Chaveiroeiro [Infantil]

DOM – 10h00 às 14h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 11h30 às 13h00 – Oficina de Horta para Crianças com a Herbívora

Cia Lúdicos apresenta: Mario e as Marias [Infantil]

[Livre]

DOM – 12h30 às 14h00 – Oficina de Skate [Infantil]

DOM – 13h00 – Trupe Dunavô apresenta: É mesmo uma Palhaçada [Infantil]

CASAS DE CULTURA

Butantã

SÁB – 21h00 – Sr. Gonzalez Serenata Orquestra [Música]

DOM – 11h00 – Diásporas Africanas [Dança]

DOM – 14h00 – Taukbin e Bahule [Música]

DOM – 17h00 – Tuingo e Bastião, uma Dupla de Baião [Circo]

Ipiranga – Chico Science

SÁB – 18h00 – Diásporas Africanas [Dança]

SÁB – 20h00 – Drik Barbosa [Música]

DOM – 14h00 – Grupo UEBA! – “Fusca à Vela” [Teatro]

DOM – 17h00 – Helião RZO [Música]

Itaim Paulista

SÁB – 19h00 – Casa de Farinha do Gonzagão [Teatro]

SÁB – 21h00 – Banda Dona Crô [Música]

DOM – 11h00 – Carpinteiros em Domicílio / CIA SUNO [Circo]

DOM – 14h00 – Rapper Jota [Música]

DOM – 17h00 – Projetonave [Música]

Brasilândia

SÁB – 17h00 – João e Maria [Teatro infantil]

SÁB – 19h00 – Carpinteiros em Domicílio / CIA SUNO [Circo]

SÁB – 19h00 – Zoioo MC + DJ Erreow [Música]

SÁB – 19h30 – Grupo Tanosangue [Música]

SÁB – 21h00 – Helião RZO [Música]

DOM – 11h00 – Hip Hop Break Box / Ritmo /DJ / Grafite Break [Intervenção]

DOM – 14h00 – Adote um Livro e Transforme-se [Literatura]

DOM – 14h00 – Apenas um Sarau Latinoamericano [Sarau]

DOM – 17h00 – Marquinhos Jaca [Música]

Tremembé

SÁB – 17h00 – SOS Auto Peça [Intervenção]

SÁB – 19h00 – Tuingo e Bastião, uma Dupla de Baião [Circo]

DOM – 14h00 – Sr. Gonzales Serenata Orquestra [Música]

DOM – 17h00 – Circo Jazz [Circo]

Itaquera Raul Seixas

DOM – 10h00 – Cirandando no Quintal [Infantil]

DOM – 10h00 às 12h00 – Oficina de Bolha de Sabão Gigante [Infantil]

DOM – 10h00 às 14h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle: Agência de Circo [Infantil]

DOM – 12h00 às 14h00 – Oficina de Desenhos 3D [Infantil]

DOM – 12h00 – Os Saltimbancos [Infantil]

DOM – 16h00 – Banda Coronel Pacheco [Infantil]

• CENTROS CULTURAIS

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

SÁB – 18h00 – GGF – A Família [Música]

SÁB – 18h00 – DJ Fabinho BW [Música]

SÁB – 20h00 – Rappin Hood [Música]

SÁB – 22h00 – DMN+Xis [Música]

SÁB – 23h59 – Sorry Drummer & Friends (DJ Erick Jay, Silveira e MV Bill) [Música]

DOM – 02h00 – Arena do Flow com participação do Black Alien, As Trinca e Prod08 [Música]

DOM – 15h00 – Segundas Intenções – Samba Com Feijoada [Música]

DOM – 16h00 – Damas do Samba [Música]

DOM – 17h00 – Art Popular – Breakdown Partido Alto [Música]

VIRADINHA

DOM – 11h00 – João e Maria [Infantil]

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina de Criação de Livros [Infantil]

DOM – 11h00 às 15h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 13h00 – Edi Holanda apresenta: Musicriando Itinerante [Infantil]

DOM 13h00 às 15h00 – Oficina de Fantasia [Infantil]

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

SÁB – 18h00 – Rodrigo Ogi [Música]

SÁB – 20h00 – Coruja BC1 [Música]

SÁB – 22h00 – Flora Matos [Música]

DOM – 14h00 – Tereza Gama [Música]

DOM – 16h00 – Toninho Geraes [Música]

DOM – 18h00 – Exaltasamba [Música]

VIRADINHA

DOM – 10h00 – Ricardo III [Infantil]

DOM – 10h00 às 12h00 – Oficina: Mad Science em Brincando com o Ar [Infantil]

DOM – 10h00 às 14h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 12h00 – SOS uma Autopeça [Infantil]

DOM – 12h00 às 14h00 – Oficina de Quadrinhos [Infantil]

Centro Cultural da Penha

SÁB – 18h00 – Evinha [Música]

SÁB – 20h00 – Markinhos Moura [Música]

SÁB – 22h00 – Luiza Possi [Música]

DOM – 16h00 – Talita Avelino [Música]

DOM – 18h00 – Xênia [Música]

VIRADINHA

DOM – 10h00 – Dr. Friky [Infantil]

DOM – 10h00 às 12h00 – Oficina de Instrumentos Musicais – Agogô de Castanha-do-Pará [Infantil] [Livre]

DOM – 11h00 às 15h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 12h00 – Banda Strombólica apresenta: Bichos do Mundo em Concerto [Infantil]

DOM – 12h00 às 14h00 – Oficina de Instrumentos Musicais – Ganza Ecológico [Infantil]

Centro Cultural São Paulo

SÁB – 18h00 – Orquestra Santa Massa [Música]

SÁB – 19h00 – Negro Léo [Música]

SÁB – 21h00 – De Tempos Somos – Um Sarau do Grupo Galpão

SÁB – 23h00 – FLIP [Música]

SÁB – 23h59 – Erick Jay [Música]

DOM – 01h00 – Bivolt [Música]

DOM – 02h00 – DJ PG [Música]

DOM – 03h00 – Diomedes Chinaski [Música]

DOM – 04h00 – Síntese [Música]

DOM – 05h00 – De Leve, Ordem Natural e Nill [Música]

DOM – 12h00 – Metá Metá e Tantão e os Fita [Música]

DOM – 14h00 – Giovani Cidreira [Música]

DOM – 16h00 – Bnegão & Os Seletores de Frequência [Música]

DOM – 18h00 – Luedji Luna [Música]

DOM – 20h00 – De Tempos Somos – Um Sarau do Grupo Galpão

(Biblioteca Paulo Duarte)

DOM – 11h00 – Mulher Escrita [Música]

Centro de Culturas Negras do Jabaquara

SÁB – 19h00 – Garotas Suecas [Música]

SÁB – 21h00 – Grazzi Brasil [Música]

DOM – 18h00 – Samba de Rainha [Música]

VIRADINHA

DOM – 11h00 às 18h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 15h00 – Mad Science apresenta: O Dengue [Infantil]

DOM – 15h00 às 17h00 – Oficina de Máscara [Infantil]

DOM – 16h00 às 18h00 – Oficina: Mad Science em Ciência Divertida [Infantil]

DOM – 17h00 – A Nova Roupa do Rei [Infantil]

Centro Cultural Tendal da Lapa

SÁB – 18h00 – Petit Volant [Circo]

SÁB – 18h40 – Pernambulados [Intervenção artística]

SÁB – 19h00 – Cabaré de Palhaços [Circo]

SÁB – 20h00 – Armário das Almas Cantantes [Circo]

SÁB – 21h00 – Fresno [Música]

SÁB – 23h00 – Maglore [Música]

DOM – 12h00 – Coletivo de Aéreos [Circo]

DOM – 13h00 – Circo Poeira [Circo]

DOM – 15h00 – Oncalo Tim Maia 70 [Música]

DOM – 17h00 – Show da palhaça Rubra [Circo]

DOM – 18h00 – Inversus [Circo]

Centro Cultural Grajaú – (Palhaço Carequinha)

SÁB – 16h30 – Dan Silva [Música]

SÁB – 19h30 – Vitrolla 70 [Música]

SÁB – 21h00 – Samprazer [Música]

SÁB – 22h30 – Dexter [Música]

SÁB – 23h59 – G.R.M.R.C Bate Fundo [Música]

DOM – 14h30 – The Monkey´s THC [Música]

DOM – 16h00 – Walmir Borges [Música]

DOM – 18h00 – Planta e Raiz [Música]

VIRADINHA

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina de Instrumentos Musicais – berimbau infantil [Infantil]

DOM – 11h00 – Sizu, o Bárbaro [Infantil]

DOM – 11h00 às 15h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 13h00 às 15h00 – Oficina de Pipa [Infantil]

DOM – 13h00 – O Circo das Fábulas [Infantil]

Centro Cultural Vila Formosa

SÁB – 18h00 – Ayrton Montarroyos [Música]

SÁB – 20h00 – Lia Sophia [Música]

DOM – 19h00 – Bicho de Pé [Música]

VIRADINHA

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina de Fantasia [Infantil]

DOM – 11h00 às 18h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 11h30 – O Livro do Mundo Inteiro [Infantil]

DOM – 13h00 às 15h00 – Oficina de DJ [Infantil]

DOM – 13h15 – Las Cabaças apresenta: Semi-Breve [Infantil]

DOM – 15h00 – Von Feffer Teatro de Fantoche apresenta: Branca de Neve [Infantil]

DOM – 15h00 às 17h00 – Oficina de Stencil [Infantil]

Centro Cultural Santo Amaro

SÁB – 18h00 – Dança por Correio – Entrega Especial [Dança]

SÁB – 20h00 – Para Ver e Ouvir com Coração [Sarau]

SÁB – 23h00 – Contos Privês para Ouvidos Ávidos [Sarau]

DOM – 10h00 – Cantos e Contos para bebês [Música infantil]

O NORDESTE ARRETOU-SE NA VIRADA [Cultura popular]

DOM – 11h00 – Exposição da Arte Figurativa do Nordeste [Exposição]

DOM – 11h00 – Furdunço no casamento de Marieta [Teatro]

DOM – 12h00 – Literatura de Cordel [Sarau]

DOM – 12h00 – Oficina de Xilogravura para crianças [Oficina]

DOM – 13h30 – Vivências de Danças Tradicionais [Oficina]

DOM – 14h30 – Pelejas [Música]

DOM – 15h30 – Aboios de vaquejada [Música]

DOM – 16h00 – Banda de Pífanos de Caruaru [Música]

DOM – 17h00 – Gonzagueando [Música]

DOM – 17h30 – Emboladas de Coco [Música]

DOM – 18h00 – Trio Malaquias [Música]

Teatro Flávio Império

SÁB – 18h00 – Não tem Xícara [Teatro Adulto]

[Livre]

SÁB – 21h00 – Prettos [Música]

DOM – 16h00 – Cebola, Cascas de um Todo [Dança]

[Livre]

DOM – 18h00 – Flávia Bittencourt “Todos Domingos” [Música]

[Livre]

VIRADINHA

DOM – 11h00 às 13h00 – Oficina de Culinária [Infantil]

[Livre]

DOM – 11h00 – Von Feffer Teatro de Fantoche apresenta: Branca de Neve [Infantil]

[Livre]

DOM – 11h00 às 15h00 – Brincadeiras de roda [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

DOM – 13h00 – Festa de Rei – Músicas Populares Brasileiras [Infantil]

[Livre]

DOM – 13h00 às 15h00 – Oficina de Pipa [Infantil]

TEATROS

Teatro Municipal de São Paulo

(Retirar ingressos com 2h de antecedência na bilheteria do Theatro Municipal)

SÁB – 18h00 – Ópera La Traviata

DOM – 01h00 – Especial “Músicas do Cinema” com Orquestra Filarmônica Santo Amaro.

DOM – 12h00 – Orquestra Experimental de Repertório apresenta “Série Grandes Sinfonias – IV”.

DOM – 17h00 – Orquestra Sinfônica Municipal Jovem apresenta “As Quatro Estações” de Antonio Vivaldi

Teatro Arthur Azevedo

SÁB – 20h00 – Marina e a morte [Teatro Adulto]

DOM – 11h00 – O palhaço e a bailarina [Teatro/ Música infantil]

DOM – 16h00 – Ride Palhaço [Circo]

Teatro Alfredo Mesquita

SÁB – 20h00 – 11 selvagens [Teatro Adulto]

DOM – 11h00 – Caminho da roça [Teatro/ Música infantil]

DOM – 16h00 – Playground [Circo]

Teatro Cacilda Becker

SÁB – 20h00 – 1989 [Teatro Adulto]

DOM – 11h00/12h00 – #mergulho [Teatro/ Música infantil]

DOM – 16h00 – Cabaré das pílulas cômicas [Circo]

Teatro João Caetano

SÁB – 20h00 – Avental Todo Sujo de Ovo [Teatro Adulto]

DOM – 11h00 – Certa Vez Numa Ilha – O musical [Teatro infantil]

DOM – 16h00 – Sobrevoltas [Circo]

Teatro Paulo Eiró

SÁB – 21h00 – Das Tripas…Coração [Dança]

DOM – 18h00 – Das Tripas…Coração [Dança]

Teatro Décio de Almeida Prado

SÁB – 18h00 – CUBA ANOS 50 [Música]

SÁB – 19h30 – Alexei y Emilia [Música]

SÁB – 21h00 – Nelson Ayres e Convidado [Música]

DOM – 14h00 – Aniel y El Quilombo [Música]

DOM – 15h30 – La Piedra Dj [Música]

DOM – 18h00 – Batanga & Cia [Música]

BIBLIOTECAS



Biblioteca Brito Broca

SÁB – 18h00 – Lurdez da Luz [Música]

SÁB – 19h30 – Sarau Elo da Corrente [Música]

SÁB – 20h30 – Ritmo e Poesia [Música]

DOM – 11h00 – Palhaço Fonso [Circo]

DOM – 12h00 às 16h00 – Para aprender a ser: Ações de Formação Cultural [Ocupação Infantil]

DOM – 15h00 – Já pra cama [Teatro]

Biblioteca Érico Veríssimo

SÁB – 18h00 – Ilú Obá de Min [Música]

SÁB – 19h30 – Coletivamente Hip Hop [Música]

SÁB – 20h30 – Mariana Furquim [Música]

DOM – 11h00 – Fazenda de Papel [Teatro]

DOM – 12h00 às 16h00 – Para aprender a ser: ações de formação cultural [Ocupação Infantil]

DOM – 15h00 – O Cubo na Roda [Circo]

Biblioteca Padre José de Anchieta

SÁB – 18h00 – Batuque de Lara [Música]

SÁB – 19h30 – Sarau D’quilo [Música]

SÁB – 20h30 – Pernambolados [Música]

DOM – 11h00 – A Vida Secreta das Fraldas [Teatro]

DOM – 12h00 às 16h00 – Para aprender a ser: Ações de Formação Cultural [Infantil]

DOM – 15h00 – Trupe Irmãos Atada – Três Variando [Circo]

Biblioteca Belmonte

SÁB – 18h00 – O Cubo na Roda [Circo]

SÁB – 18h00 às 22h00 – Entre cantos, contos, rodas e jongo. [Ocupação]

SÁB – 21h00 – Música – Anastácia [Música]

Biblioteca Álvaro Guerra

SÁB – 18h00 – Devonts [Música]

SÁB – 19h30 – Choro pro Santo [Sarau]

DOM – 11h00 – Santa Jam Vô Alberta [Música]

DOM – 12h00 às 16h00 – Sorriso de Criança [Infantil]

DOM – 15h00 – Truques e Trambiques [Circo]

Biblioteca Hans Christian Andersen

DOM – 10h00 – Roda com Sanduba [Circo]

DOM – 10h00 às 16h00 – Unicórnios e Arco-Íris [Infantil]

DOM – 11h00 – Alfabeto Escalafobético [Contação de histórias]

DOM – 15h00 – Histórias para Crianças Corajosas [Contação de histórias]

Biblioteca Affonso Taunay

SÁB – 12h00 – Truques e Trambiques [Circo]

SÁB – 12h00 às 16h00 – Sorriso de Criança [Infantil]

SÁB – 13h00 – Histórias para Crianças Corajosas [Contação de histórias]

SÁB – 14h00 – Berenice e Soriano [Teatro]

SÁB – 16h00 – Samburbano [Música]

Biblioteca Viriato Corrêa

SÁB – 19h00 – Gaijin Seitai [Música]

SÁB – 22h00 – Larp – Fantástica Jornada Noite Adentro – Júlio Verne [Literatura/ Cinema]

DOM – 12h00 às 16h00 – Um Toque de Infância [Ocupação infantil]

DOM – 14h00 – Contação – As Clês contam Pagu [Contação de histórias]

DOM – 14h00 – Palhaça Sola [Circo]

DOM – 16h00 – Alfabeto Escalafobético [Contação de histórias]

Biblioteca Monteiro Lobato

VIRADINHA

DOM – 10h00 – Três Marias e um João apresenta: Contos Musicados [Infantil]

DOM – 10h00 – Trupe Pé de Histórias canta Elvis [Infantil]

DOM – 10h às 17h – Brincadeiras de roda [Infantil]

Pintura de Rosto [Infantil]

Itinerantes com Circle [Infantil]

Caricaturas [Infantil]

DOM – 10h às 12h – Oficina de Musicalização [Infantil]

DOM – 11h30 – Palhaça Rubra [Infantil]

DOM – 11h30 – Canta História em Florisbela e o Submarino [Infantil]

DOM – 12h às 14h – Oficina de Fantasia [Infantil]

DOM – 13h00 – O Tambor Africano [Infantil]

DOM – 13h00 – Conto das Águas [Infantil]

DOM – 14h às 17h – Oficina de Máscara [Infantil]

DOM – 14h30 – O Flautista de Hamelin _Mala de Tral [Infantil]

DOM – 14h30 – Banda Paralela [Infantil]

DOM – 15h às 17h – Oficina de Instrumento – Ocean Drum [Infantil]

DOM – 16h00 – Histórias de Mariazinha e seu amigo Sol [Infantil]CEUs

CEU Navegantes – Rua Maria Moassab Barbour, s/n

SÁB – 18h00 – Maria Alcina [Música]

CEU Vila do Sol – Av. dos Funcionários Públicos, 369

SÁB – 18h00 – Vânia Bastos [Música]

CEU São Rafael – Rua Cinira Polônio, 100

SÁB – 18h00 – Jùnior Meireles [Música]

CEU Parque Bristol – R. Prof. Artur Primavesi, s/n – Jardim Imperador

SÁB – 18h00 – Peri [Música]

CEU Paz – Rua Daniel Cerri, 1549 – Jardim Paraná

SÁB – 18h00 – Zezé Motta [Música]

CEU Guarapiranga – Estr. da Baronesa, 2031 – Parque do Lago

SÁB – 18h00 – Wanderley Cardoso [Música]

CEU Jaçanã – R. Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira

SÁB – 18h00 – Plutão Já Foi Planeta [Música]

CEU Parelheiros – R. José Pedro de Borba, 20 – Jardim Novo Parelheiros

SÁB – 18h00 – André Juarez Quarteto [Música]

CEU Três Lagos – Estrada do Barro Branco, s/nº

SÁB – 18h00 – Aprendiz do Feiticeiro [Teatro Infantil]

CEU Inácio Monteiro – R. Barão Barroso do Amazonas, 23 – Guaianazes

SÁB – 18h00 – Gatão De Meia Idade [Teatro Adulto]

CEU Quinta do Sol – Av. Luiz Imparato, 564 – Parque Cisper,

SÁB – 18h00 – Filó Machado e Felipe Machado / The Voice Kids [Música]

CEU Jardim Paulistano – R. Aparecida do Taboado, s/n

SÁB – 18h00 – Água [Teatro Adulto]

CEU Três Pontes – Rua Capachós, 400 – Jardim Célia

DOM – 15h00 – Vânia Bastos [Música]

CEU Vila Rubi – R. Domingos Tarroso, 101

DOM – 16h00 – Jùnior Meireles [Música]

CEU Formosa – R. Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 – Parque Santo Antonio

DOM – 17h00 – Peri [Música]

CEU Rosa da China – R. Clara Petrela, 113 – Jardim Sao Roberto

DOM – 16h00 – Zezé Motta [Música]

CEU Parque Anhanguera – R. Pedro José de Lima, 1020

DOM – 17h00 – Angélica Sansone [Música]

CEU Cantos do Amanhecer – Av. Cantos do Amanhecer, s/n – Jardim Eledy

DOM – 17h00 – Wanderley Cardoso [Música]

CEU Jaguaré – Av. Kenkiti Simomoto, 80

DOM – 16h00 – Plutão Já Foi Planeta [Música]

CEU Tiquatira – Av. Condessa Elizabeth de Robiano, s/n – Penha de Franca

DOM – 16h00 – André Juarez Quarteto [Música]

CEU Pêra Marmelo – Rua Pêra-Marmelo, 226 – Jardim Santa Lucrecia

DOM – 16h00 – Aprendiz do Feiticeiro [Teatro Infantil]

CEU Heliópolis – Estr. das Lágrimas, 2385 – São João Climaco

DOM – 16h00 – Água [Teatro Adulto]

CEU Uirapuru – R. Nazir Miguel, 849 – Jardim Paulo VI

DOM – 16h00 – Gatão De Meia Idade [Teatro Adulto]

CEU Paraisópolis – R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n – Jardim Parque Morumbi

DOM – 16h00 – Filó Machado e Felipe Machado / The Voice Kids [Música]

MOSTRA DE TEATRO INDEPENDENTE

RETIRADA DE INGRESSOS: Praça das Artes, das 12h às 16h.

Rua Conselheiro Crispiniano, 378 – Centro

Teatro Aliança Francesa

SÁB – 20h30 – APROXIMANDO-SE DE A FERA NA SELVA

Auditório MASP

SÁB – 19h00 – A PROFISSÃO DA SRA. WARREN

Teatro Augusta

SÁB – 20h00 – FESTA, A COMÉDIA

SÁB – 21h00 – PEDAÇO DE MIM

SÁB – 22h00 – PLÍNIO

Teatro Bibi Ferreira

SAB – 20h30 – UMA COMÉDIA DO ALÉM

SÁB – 22h30 – 2 CASAIS EM MAUS LENÇÓIS

Casa Teatro de Utopias

SÁB – 20h00 – TRAPPOLA (O INOCENTE)

Teatro Commune

SÁB – 21h00 – COMO SE FORA ESTA NOITE

Teatro Do Ator

SÁB – 20h00 – UMA HISTÓRIA DE VIDAS PASSADAS

Espaço Cia da Revista

SÁB – 21h00 – RIBANCEIRA

DOM – 15h00 – CARGAS D’AGUA

Espaço Parlapatões

SÁB – 21h00 – BORDELINE

Espaço Muss

SÁB – 20h00 – EVA

Teatro Eva Herz

SÁB – 21h00 – SE EXISTE EU AINDA NÃO ENCONTREI

Teatro Gazeta

SÁB – 20h00 – 1 MILHÃO DE ANOS EM 1 HORA

DOM – 18h00 – MORTE ACIDENTAL DE UM ANARQUISTA

Galpão do Folias

SÁB – 21h00 – SOBRE RATOS E HOMENS

InBox Cultural

SÁB – 21h00 – ENTRE 4 PAREDES

Teatro Itália

DOM – 18h00 – ROSE, A DOMÉSTICA DO BRASIL

Teatro Maria Della Costa

SÁB – 21h30 – CASAL TPM

Teatro Oficina

SÁB – 21h00 – O TERCEIRO SINAL

Paiol Cultural

SÁB – 18h – DONANA

SÁB – 20h30 – EXPRESSO HAMLET

Teatro Pequeno Ato

SÁB – 21h00 – MEDEA MINA JEJE

Teatro Procópio Ferreira

DOM – 15h30 – OS PRODUTORES

Teatro Ruth Escobar

SÁB – 19h30 – EX BOM É EXUMADO – (sala Gil Vicente)

SÁB – 19h30 – GHOST – O FANTASMA DO IMPERADOR

SÁB – 21h30 – A SOGRA QUE PEDI A DEUS – (sala Gil Vicente)

SÁB – 21h30 – ACREDITE, UM ESPÍRITO BAIXOU EM MIM – (sala Dina Staf)

SÁB – 19h00 – CERTOS RAPAZES

SÁB – 23h00 – QUEBRA CABEÇA

Teatro Santo Agostinho

DOM – 18h00 – ANDRÉ LUIZ – A VIDA APÓS A VIDA

SP Escola de Teatro

SÁB – 21h00 – PASSARINHO

Studio Heleny Guaribá

SÁB – 23h59 – O CASO MARIA

Teatro Zero Hora Ribalta

SÁB – 20h00 – MIRAGEM

Top Teatro

SÁB – 21h00 – O LONGE É AQUI

União Cultural

SÁB – 21h00 – QUEM AMA BLOQUEIA

Viga Espaço Cênico

SÁB – 21h00 – CROÁCIA LOGIN (Espaço Piscina)

SÁB – 21h00 – TODOS OS SONHOS DO MUNDO (Sala Viga)

Teatro Viradalata

SÁB – 19h00 – QUASE 40

SÁB – 21h30 – DIGA QUE VOCÊ JÁ ME ESQUECEU