Wesley Camargo provoca Luciano nas redes sociais

Filho do cantor Luciano Camargo, Wesley, usou o Instagram para adicionar mais um capítulo ao drama familiar. Com uma foto antiga como avô, Francisco, e a filha, Maria. “Hoje sonhei com meu velho… como eu queria que tudo fosse diferente! Pai e Mãe são únicos… e muitas vezes caço eles em minhas realizações e orações e nunca os acho”, escreveu.



Wesley não é próximo nem do pai, nem do tio, Zezé di Camargo, especialmente depois de ter sido acusado de agredir a mulher, uma tia e uma prima, há cinco anos. Ele chegou a ser detido e liberado por uma fiança de 10 mil reais, paga por Luciano.



Os fãs escreveram mensagens de apoio à Wesley, mas nem Luciano ou Zezé se manifestaram. Não é a primeira vez que ele usa as redes sociais para criticar o pai e falar de falta de suporte financeiro. No ano passado ele escreveu: ‘‘Recentemente eu procurei meu pai para não punir a minha filha, neta dele e que não tem nada a ver (com a confusão entre eles). Mais uma vez não me deu ouvidos, e resolveu tirar tudo de benefício da criança, sendo que pagava apenas a moradia onde eu não convivo e ela convive com a mãe […] Eu deixo claro que não estou expondo nada de intimidade de ninguém! Apenas caindo as máscaras de um ser que passou dos limites.