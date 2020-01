Você nunca viu Meghan Markle TÃO feliz quanto na África do Sul

Nesta segunda-feira (23), Meghan Markle, príncipe Harry e o pequeno Archie, filho do casal, desembarcaram na África do Sul para uma viagem oficial pelo sul do continente africano. Essa viagem é aguardada desde abril deste ano, quando surgiram boatos de que o casal iria se mudar para a África. Em junho, o tour real foi anunciado oficialmente, e, aguenta, coração: Harry deve seguir os passos da mãe, a princesa Diana, e visitar os mesmos lugares que ela visitou meses antes de morrer, em Angola, quando fazia campanha pelo fim das minas terrestres.

O primeiro compromisso do casal na África do Sul foi visitar a township Nyanga – vilarejo nos arredores da Cidade do Cabo onde, durante o regime do apartheid, os negros eram segregados. E olha, desde que Meghan se tornou a duquesa de Sussex que não a víamos tão feliz e à vontade.

–

Em um discurso na township, Meghan fez questão de exaltar suas origens: “Estou aqui com meu marido como um membro da família real, mas quero que vocês saibam que estou aqui com vocês como mãe, esposa, mulher, como uma mulher de cor e como irmã de vocês. Estou aqui por vocês, e agradeço muito por vocês mostrarem a mim e ao meu marido o espírito do Ubuntu. Estou animada pelos momentos que passaremos juntas nos próximos dias”. Meghan é filha de uma mulher negra, Doria Ragland, com um homem branco, Thomas Markle, e ela mesma se identifica como negra.

–

É a primeira visita de Meghan Markle à África do Sul, país muito querido por Harry, que faz visitas constantes desde que tinha 13 anos de idade. A família real tem diversas iniciativas de preservação do meio ambiente e de inclusão social por lá.

Nos próximos dias, o casal irá participar de recepções e eventos oficiais. No dia 26, Harry irá para Botsuana, depois para Angola e para o Malaui, enquanto Meghan ficará na África do Sul trabalhando em projetos relacionados às questões da mulher. A tour segue até dia 2 de outubro, quando toda a família volta para a Inglaterra. Não há garantis de que veremos Archie em algum momento da viagem, mas torcemos para que sim!