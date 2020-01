Viviane Araújo participa de ensaio de escola de samba

Foto: Reprodução/Instagram

Há poucos meses do carnaval, as escolas de samba carioca começam seus preparativos e já se pode ouvir o som das primeiras batucadas. Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro, caiu na folia, neste sábado (01). A atriz, que está dando o que falar na pele da manicure Naná de Império, mostrou que além de ter muito ziriguidum, também está com tudo em cima! Mais magra, Viviane apresenta uma silhueta de dar inveja.