Viver a vida: Renata e Felipe terão um romance

Felipe

Foto: Rede Globo

O clima de encantamento já começou…. Mas e agora? Renata (Bárbara Paz) vai deixar de lado sua obsessão por Miguel (Mateus Solano) e investirá tudo no belo aventureiro? “Renata encontra em Felipe (Rodrigo Hilbert) uma espécie de fuga – quando está com ele esquece um pouco de seus problemas. Os dois ficarão cada vez mais próximos”, conta Manoel Carlos, que acrescenta: “Essa relação deve evoluir para algo mais intenso”. A questão é saber se Felipe quer apenas transar com a moça ou se a levará a sério, já que não para com mulher nenhuma.