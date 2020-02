Viver a Vida: Mia e Neto trocam o primeiro beijo

Mia e Neto não vão resistir à atração

que sentem um pelo outro

Foto: Divulgação/ Rede Globo

A tão esperada aproximação entre Mia (Paloma Bernardi) e Neto (Rafael Sieg) rola de forma natural. Os dois saem para jantar com Miguel, Luciana, Isabel (Adriana Birolli) e Ricardo (Max Fercondini). No restaurante, depois de conversarem, os dois acabam não resistindo à atração que sentem um pelo outro e se beijam. Será com o médico que Mia viverá sua primeira vez com total apoio da mãe, Tereza (Lília Cabral)? A torcida é grande!