Viver a Vida: Luciana volta a ser modelo

Luciana (Alinne Moraes)

Foto: Rede Globo

O sonho vira realidade! A vontade de voltar a ser modelo não era apenas da personagem. Quem também torcia para que Luciana retomasse a carreira era sua intérprete, Alinne Moraes – que chegou a pedir isso ao autor da trama. E vamos combinar, o público também!

Para felicidade geral da nação Lu terá um retorno triunfal ao mundo fashion. Depois de cirurgias, muita fisioterapia, empenho total do apaixonado Miguel (Mateus Solano) e da equipe do dr. Moretti (Lionel Fischer), a loira, mais amadurecida e generosa, volta a ver os flashes espocando à sua frente. Mas nada será fácil para ela. “Antes de voltar a fazer alguma coisa, Luciana tem um longo caminho a percorrer em sua reabilitação”, avisa Manoel Carlos, acrescentando que tudo dependerá de “como as coisas evoluírem”. Assim como na vida real, será bem devagar.

A retomada gradual dos movimentos impulsiona a modelo, não só a querer ser feliz, se casar e ter filhos, como a viver a vida normalmente. O trabalho, tirando fotos publicitárias, é o primeiro passo, que pode levá-la ainda mais longe nessa caminhada, que a transformará de menina mimada em mulher vitoriosa. “Aos poucos, Luciana vai recuperar alguns movimentos que não foram afetados pela lesão, como acontece em casos semelhantes ao dela. Tudo sempre com muita fisioterapia e força de vontade. Ainda é cedo, no entanto, para sabermos até onde irá essa reabilitação”, observa, cauteloso, o autor. E, como novela é uma obra aberta e o público, soberano… Luciana pode até voltar a brilhar nas passarelas do mundo. Tudo é possível!