Viver a Vida: Luciana vai morar na mansão de Helena

A presença de Luciana vai desgastar ainda mais a relção de Helena e Marcos

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Em breve, Luciana (Alinne Moraes) tomará uma atitude pra lá de surpreendente. Ela decide deixar o apartamento da mãe, Tereza, e ir morar na mansão de Helena e do pai. A justificativa da jovem é: a casa onde a madrasta vive com Marcos lhe dará mais liberdade de movimentos, já que poderá se alojar no quarto de hóspedes, que possui até uma entrada independente e academia de ginástica para que ela possa se exercitar.

Tereza fica arrasada com a opção da filha, e Marcos, todo animado. Só que a presença de Luciana lá acentuará a crise no casamento do ricaço com a top model, que se sentirá culpada ao acompanhar diariamente os esforços da enteada para se reabilitar. Quando Dora também for morar lá, aí, sim, o matrimônio naufragará.