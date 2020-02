Viver a Vida: Jorge morre e Myrna descobre que está grávida dele

Jorge morrerá sem saber da gravidez

Para quem só via Luciana (Alinne Moraes) na frente, até que Jorge (Mateus Solano) anda bem saidinho. A relação com Myrna (Aline Fanju) ficará cada vez mais séria, a ponto de um se declarar para o outro. Mas isso não impedirá o arquiteto de arrumar mais uma pretendente, além de Suzana (Carolina Chalita) e Paixão (Priscila Sol). E a escolhida será Ariane (Christine Fernandes).

Nos próximos capítulos, Jorge e Paixão irão a um concerto de piano e encontrarão a médica, acompanhada do filho, Gabriel (Caio Manhente). “A partir daí, existe a possibilidade de surgir um romance entre os dois”, diz Manoel Carlos, autor da trama, tentando fazer mistério. O problema é que, enquanto o namoro com a médica não emplaca, Jorge continua saindo com Myrna, que engravidará. Apesar de ter vários clientes, a garota de programa terá certeza de que ele é o pai do bebê. Mas, com medo de ser rejeitada, não contará a novidade a ele.

O segredo, aliás, só deverá ser revelado depois que Jorge morrer. É isso mesmo: esse é um dos possíveis finais para o arquiteto. Se o autor, realmente, optar por esse caminho, Ingrid (Natália do Vale), como forma de compensar a perda do filho, ficará ao lado de Myrna, prometendo ajudá-la na criação do neto. Triste! Mas lindo!