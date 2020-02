Viver a Vida: Isabel envenena a irmã contra Jorge

Isabel vai aprontar outra de suas maldades

Foto: João Miguel Jr/ Rede Globo

Uma manhã, Paixão (Priscila Sol) vai até a casa de Jorge (Mateus Solano) levar uma pasta para o arquiteto. Tereza (Lília Cabral), que está conversando com Ingrid (Natália do Vale), comenta com a amiga que a estagiária pertence a uma família cheia da grana, deixando a outra toda entusiasmada.

Ao chegar ao seu apê, Tereza conta a Mia (Paloma Bernardi) e Isabel (Adriana Birolli) que viu Paixão no quarto de Jorge. É o suficiente para a bruxinha da Isabel aprontar outra de suas maldades. Assim que pode, ela telefona para a irmã, em Paris, e insinua que na ausência dela o namorado está ficando com Paixão, até aqui sua amiga.