Viver a Vida: Ingrid separa Jorge de Luciana

O romance de Jorge e Luciana

vai esfriar cada vez mais

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Inconformada com a continuidade da relação entre Jorge (Mateus Solano) e Luciana, que está tetraplégica, Ingrid (Natália do Vale) faz campanha ferrenha para que o filho rompa o namoro. De natureza insegura, o arquiteto acaba sucumbindo aos argumentos da mãe e esfria seu relacionamento com a noiva.

Apesar da reviravolta que aconteceu em sua vida, a ex-modelo, que é muito mais corajosa do que Jorge, percebe a mudança de comportamento dele e toma a iniciativa de terminar tudo. O que Ingrid não imagina é: seu outro filho, Miguel (Mateus Solano), que sempre teve atração por Lu, vai ocupar o lugar do irmão no coração da garota.