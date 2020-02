Viver a Vida: Ingrid incentiva Jorge a namorar Suzana

Interesseira, Ingrid vai motivar Jorge

a romper com Luciana

Foto: João Miguel Jr./ Rede Globo

A interesseira Ingrid (Natália do Vale) será a primeira a motivar o filho Jorge (Mateus Solano) a romper o noivado com Luciana logo depois que a jovem ficar tetraplégica. Ela convencerá o rapaz de que o relacionamento com a ex-modelo não tem futuro, e, mais do que depressa, o incentivará a namorar com sua sócia milionária, a também arquiteta Suzana (Carolina Chalita).

Quem não vai gostar nada da história é Paixão (Priscila Sol), a estagiária e eternamente apaixonada por Jorge. Com o tempo, a garota deixará a timidez de lado e partirá para a conquista do patrão,entrando em uma briga muito feia com a chefe, que é outra louquinha pelo gêmeo “ranzinza”.