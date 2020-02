Viver a Vida: Helena se apaixona por Bruno que, ela não sabe, é filho de Marcos

Helena e Bruno

Foto: Rede Globo

A passagem de Helena (Taís Araújo) e Luciana (Alinne Moraes) pela Jordânia vira a vida de ambas de cabeça para baixo. Além do terrível acidente que deixa Luciana tetraplégica, Bruno (Thiago Lacerda), o fotógrafo que elas conhecem no país, fará parte da história das modelos para sempre.

Enquanto Luciana tenta conquistar o rapaz, ele joga todo seu charme para cima de Helena, que, por sua vez, não ficará indiferente. Mas, com a tragédia que deixará Luciana tetraplégica, o clima de romance fica em suspenso. As duas voltam ao Brasil, o tempo passa e… Surpresa! Bruno também retorna à terra natal. E é aí que enrola o meio de campo de vez.

Bruno procura Helena, fica sabendo do problema de Luciana e passa a visitá-la regularmente. E Helena vai se envolvendo com ele aos poucos. Quando estiver loucamente apaixonada, no entanto, terá uma nova surpresa: descobrirá que Bruno é filho de Marcos (José Mayer). Pois é, o bonitão é fruto de uma relação com Silvia (Patrícia Naves), anterior ao casamento com Tereza (Lília Cabral). Mas pai e filho não têm intimidade nenhuma.

Helena, a partir daí, viverá um dilema: abandonar Marcos e assumir que ama Bruno ou tentar salvar o casamento e, assim, evitar uma briga familiar? Já Luciana dará graças a Deus pelo fato de não ter conquistado o fotógrafo na Jordânia, já que os dois são irmãos.