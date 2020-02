Viver a Vida: Helena fica grávida de Marcos e Dora também

Helena (Taís Araújo)

Foto: Rede Globo

Como diz o ditado, tudo pode sempre piorar. E Helena (Taís Araújo) vai sentir isso na pele. Ao voltar para o Brasil, sua vida se transforma num verdadeiro inferno. Como não bastasse ela própria se culpar pelo acidente de Luciana (Alinne Moraes), Tereza (Lília Cabral) irá com tudo para cima da modelo. Sem saber o que fazer ao ver a filha tetraplégica, a socialite inicia uma guerra contra Helena, a quem ameaça até com processo. Ela diz que lhe entregou sua filha sã e salva e a recebeu inútil. Até Marcos (José Mayer) desconfia da mulher, já que a própria, ao lhe dar a notícia da tragédia, se culpa pelo terrível acidente.

Em meio a toda essa confusão, Helena descobre que está grávida. Luciana fica danada da vida com a novidade, por achar que nunca poderá engravidar. Com inveja, ela ataca a madrasta, perguntando se ela está satisfeita por tê-la deixado presa a uma cadeira de rodas. A pressão é tanta, que, apesar de ser louca para ter um filho, Helena pensa até em fazer um aborto. Mas, felizmente, desiste depois de conversar com as amigas.

Quando já está quase conformada com o drama que vive, Helena é surpreendida por outra bomba: descobre que Dora (Giovanna Antonelli) pode estar grávida de Marcos. Para piorar, o empresário perde o resto de sua fortuna. E sobra para Helena ter que voltar às passarelas e aos estúdios fotográficos para conseguir sustentar o marido e toda a família de Marcos. É mole?