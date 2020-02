Viver a Vida: Grávida, Myrna volta para tomar Jorge de Ariane

O triângulo amoroso entre Myrna, Jorge e Ariane ganhará mais força na novela

Foto: Divulgação

Com a saída de cena de Myrna (Aline Fanju), o romance de Jorge (Mateus Solano) e Ariane (Christine Fernandes) engrena. Tanto que o disputado arquiteto passa a fazer planos de casamento com a médica, não só pelos encantos da loira, mas também pela relação de afeto que desenvolve com o futuro enteado, Gabriel (Caio Manhente).

Jorge gosta de exercitar o papel de pai, e conquista de vez a amizade e o carinho do menino. Mas a felicidade da futura família é abalada com a volta triunfal da garota de programa ao Rio. Segundo fontes ligadas à novela, ela estará grávida de Jorge, mais apaixonada que nunca e disposta a tudo para subir com ele ao altar.

Entre dois amores

Apesar de se sentir extremamente envolvido por Ariane, Jorge não ficará imune à atração que sente por Myrna. Sobretudo quando descobrir que ela espera o filho que ele sempre sonhou ter. Aliás, essas mesmas fontes asseguraram à nossa reportagem que, a exemplo de Luciana (Alinne Moraes), Myrna também deverá ter gêmeos desde que o autor Manoel Carlos não mude de ideia até lá.

A disputa entre as duas belas musas de Jorge será grande. Principalmente, porque Ariane decidirá que não entregará o noivo de mão beijada à rival. E nem deve, né?

E agora, Ingrid?

No meio dessa guerra, uma mulher tão possessiva quanto as duas tentará interferir no triângulo amoroso. Claro, ela é Ingrid (Natália do Vale), a superprotetora mãe do bonitão que não quer vê-lo casado com uma viúva e, muito menos, com uma prostituta. Ainda mais grávida de gêmeos.

Diante da confusão familiar, a fotógrafa não medirá esforços no sentido de convencer Jorge de que Myrna não tem como ter certeza de que os filhos que espera sejam realmente dele. Nisso, Jorge dispara revoltado: se quiser, ficará, sim, com Myrna. Mesmo o exame de DNA descartando a paternidade dele com relação às crianças.

A pergunta é: nos capítulos finais de Viver a Vida, Jorge deixará Ariane para se unir a Myrna? A torcida do público se divide entre as duas e Manoel Carlos tem aí a dura missão de escolher a esposa ideal para o arquiteto.