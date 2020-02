Viver a Vida: Dora tenta matar Luciana

Instinto assassino: Dora vai empurrar Luciana na piscina da casa

Foto: Divulgação

Não será fácil a relação de Dora (Giovanna Antonelli) com a “enteada” Luciana (Alinne Moraes) quando as duas passarem a conviver na casa de Marcos (José Mayer).

A ex-modelo não aprovará o romance do pai, que levará à separação dele e Helena (Taís Araújo). Depois desse rompimento, Dora assumirá seu caso com o empresário e passará a ter atitudes de dona da mansão, o que desagradará totalmente Lu.

As duas entrarão em conflito, principalmente quando a nova madrasta tentar restringir as visitas de Tereza (Lília Cabral) à filha, por não suportar as interferências da ex de Marcos na casa e na vida dos dois.

Uma verdadeira guerra de mulheres vai ser travada na luxuosa residência. E, para desespero de Dora, Marcos, pra variar, ficará do lado da filha e chegará a ameaçar a atual companheira. Ou ela reconhece os direitos de Luciana e Tereza ou será expulsa de sua vida para sempre.

Luciana quase morre afogada

Furiosa, Dora prometerá a si mesma que a moça, e não ela, sairá da casa. É quando começa a fazer de tudo para dificultar a vida da jovem. Num acesso de fúria, ela chega a empurrar a cadeira de rodas de Luciana em direção à piscina. A malvada pretende provar que a vida pode ser muito perigosa para Lu. O que era para ser um susto quase acaba em tragédia e por pouco a ex-modelo não morre afogada. A megera garantirá a todos que tudo não passou de um acidente. Tereza será a única que não acreditará na inocência de Dora. E, disposta a se vingar, passará a vigiá-la com uma persistência de predador.

