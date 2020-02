Viver a Vida: Dora abandona Rafaela para se casar com Marcos

A ambição de Dora vai falar mais

alto que seu espírito materno

Foto: João Miguel Jr/ Rede Globo

A encantadora relação entre Rafaela (Klara Castanho) e a mãe, Dora (Giovanna Antonelli), e que tanto mexe com o coração da gente, vai se romper nos próximos capítulos. Para surpresa de todos, a morena abandonará a filha tão linda e esperta em Búzios para ir morar com Marcos (José Mayer) no Rio.

Triste separação

Dora e a pequena Rafaela começam a se distanciar a partir do momento em que a jovem decide, finalmente, ir trabalhar na capital com Helena (Taís Araújo). Como já havia avisado antes, a garotinha bate o pé: não vai com a mãe de jeito algum. Ela quer mais é ficar em Búzios juntinho de Maradona (Mário José Paz), a quem passou a considerar seu verdadeiro pai. E o sentimento é o mesmo por parte do argentino.

Na hora da partida, até Dora se surpreende com a atitude da pequena, mas a ambição da morena falará mais alto. Até porque, a essa altura do campeonato, ela já saberá que Marcos, com quem teve um caso-relâmpago, é o marido da top model. E, lógico, estará disposta a fazer de tudo para ficar com ele.

Já nos primeiros dias longe da filha, Dora dará o bote fatídico. Aproveitando-se da crise sem fim no casamento de Helena e Marcos, ela roubará o marido da modelo. Inclusive por que assegurará ao milionário que o bebê que está esperando é dele.

O fato é: Helena e Marcos se separam (mesmo porque a top model se envolverá com Bruno, feito por Thiago Lacerda) e Dora tem a vida transformada. Ela passa a ser a mais nova esposa de Marcos, assume ares de madame na imponente casa amarela e despertará a fúria de Tereza (Lília Cabral) e suas filhas. Mais: como já estava previsto, se tornará uma vilã daquelas, com direito, inclusive, a se apoderar da fortuna de Marcos e levá-lo à ruína de vez.

Diante disso tudo, não sobrará espaço na vida de Dora para a querida Rafaela, que será mesmo abandonada. Enquanto a nova dondoca curtirá sua rotina de luxo e ostentação, a garotinha e Maradona permanecerão em Búzios na esperança de que um dia ela volte e os três possam formar a sonhada família. E o argentino terá um trunfo nas mãos: a criança que Dora espera pode muito bem ser dele, não de Marcos. Mais confusão à vista!