Viver a Vida: Ciúme doentio de Marcos acaba com a vida de Helena

Marcos e Helena

Foto: Rede Globo

Traição tem explicação? Para Marcos (José Mayer), sim: o ciúme doentio que sente por Helena (Tais Araújo)! A diferença de idade acaba pesando mais do que o empresário imaginava. Possessivo, ele quer a mulher só para si. Morre de ciúme dela, de seus amigos, dos ex-namorados e até do que ela escreve no laptop.

Helena já demonstrou que não é de abaixar a cabeça e ser dominada. Disse, com todas as letras, que detesta “homem grude”. Mas Marcos insiste. E a situação piora quando o produtor Osmar (Marcello Valle) marca a sessão de fotos em Petra, na Jordânia, um sonho antigo da modelo.

Helena não suporta mais tanta cobrança, mas nem imagina que o pior ainda está por vir… Revoltado com a animação da amada por causa do ensaio fotográfico na Jordânia, ele vai para Búzios tratar de negócios, mas resolve espairecer numa boate. Algumas doses a mais e o pai de Lu (Alinne Moraes), vê Dora (Giovanna Antonelli) dançando e começa a fundir a imagem da desconhecida com a da esposa. A sensualidade da moça cresce aos olhos do sedutor. A atração é instantânea e eles acabam ficando juntos naquela noite.

Quem crucifica a moça por ter se envolvido com Marcos, precisa se lembrar que ela não sabia que o bonitão era casado, muito menos com Helena, sua benfeitora. Já Marcos… Ele não pensa que um ato impulsivo pode destruir seu casamento e a vida emocional da top model.