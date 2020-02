Viver a Vida: Bruno se vinga do pai e leva Helena para a cama

A paixão entre Helena e Bruno será reacesa após a chegada do fotógrafo ao Rio de Janeiro

Foto: Juliana Coutinho

Nos próximos capítulos, o aventureiro Bruno (Thiago Lacerda) desembarcará no Rio e vai acabar de vez com o já estraçalhado casamento de Marcos (José Mayer) e Helena (Taís Araújo).

Tudo isso tem início logo que o fotógrafo aparece para rever a modelo e saber notícias de Luciana (Alinne Moraes). Num primeiro reencontro, o gato vê reacender a chama de sua paixão por Helena. E, fatalmente, os dois se lembram dos momentos em Petra, quando o rapaz tentou beijá-la mesmo sabendo que ela era casada, tamanha atração que sentiu. A musa das passarelas, claro, também mostra-se abalada com a reaproximação, apesar de estar esperando um bebê do marido. Criança, aliás, tão rejeitada pelo empresário como o próprio Bruno, filho dele com Sílvia (Patrícia Naves).

O fato é: quando o jovem descobrir que o pai de quem ele tanto tem mágoa é justamente o ex de Helena, aí sim, é que o bicho vai pegar. Bruno vai unir o útil ao agradável: aproveitará que está louco de amor pela beldade para se vingar do pai que o abandonou ainda nenê. E os dois terão uma primeira noite inesquecível.

Ela dá o troco

O fato de iniciar um romance com Bruno também será uma forma de Helena se vingar de Marcos. Para começar, porque a moça ficará sabendo que ele a traiu com Dora (Giovanna Antonelli) enquanto esteve na Jordânia. Depois, a gata não consegue engolir o fato de que o empresário sugeriu que ela interrompesse a gravidez assim que deu a notícia ao até então companheiro.

Assim, como se vê, Marcos, que está à beira da falência, enfrentará poucas e boas nas mãos do novo casal. No decorrer do romance, Bruno chegará a propor à top model que ambos se casem e ele crie o filho dela como se fosse seu. Detalhe: o bebê, na verdade, é irmão do fotógrafo, certo? Olha a confusão!