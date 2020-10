Atriz Viola Davis fará palestra em evento brasileiro online gratuito

Se você estava esperando por uma aparição de Viola Davis em um algum evento em terras brasileiras, já pode ficar mais aliviado. Na próxima quarta-feira (21), ela participará do “Cidadão Global 2020” evento do Santander e Valor Econômico.

Online e gratuito, o evento recebe inscrições pelo site, tendo inicio às 9 horas da manhã e o encerramento às 11:20. O tema da palestra de Viola é “O Futuro da Globalização nas vozes de quem transforma o mundo”, examinando os impactos sociais da pandemia do coronavírus.

Além da atriz, o evento conta com a presença de Esther Duflo, vencedora do Prêmio Nobel de Economia em 2019. “Esther Duflo e Viola Davis representam uma humanidade mais integrada, capaz de enfrentar desafios com uma visão ampla, diversa. São vozes que inspiram as gerações futuras e que mostram aonde podemos chegar quando focamos no talento e na vontade de fazer o certo”, informou Sérgio Rial CEO do Santander Brasil, que fará a abertura do evento.

