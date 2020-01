Vilão na novela, Thiago Lacerda diz respeitar profundamente a espiritualidade

Thiago Lacerda posa na festa de Alto Astral: ator viverá vilão Marcos

Foto: Gabriela Gonçalves

Na trama de Daniel Ortiz, Thiago Lacerda viverá o papel do cirugião Marcos, que não tem nenhum contato com os espíritos, ao contrário do irmão Caíque (Sérgio Guizé). Os dois disputarão o amor de Laura (Nathalia Dill). O vilão na nova trama das 19h se adiantou: “Respeito profundamente a espiritualidade. Não sou espírita, não pratico. Mas já comecei a ler, já fui a centro espírita, já visitei. Mas não tenho experiências espíritas para contar”.

É possível esperar muitas armações de Marcos em Alto Astral. “O problema dele é afetivo. Pega geral. Tem um exercício de poder, de autossuficiência, que é o principal ponto da personalidade dele. Sobre o romance [com Laura], é uma coisa passional. Talvez com o decorrer da novela ele pode se desenvolver emocionalmente, mas de início é só isso mesmo”, contou Thiago, que estava longe das novelas desde Joia Rara (2013).

A novela estreia no dia 3 de novembro, com direção de Jorge Fernando e promete, ao mesmo tempo em que tocará em questões espiritualistas, ser um alívio cômico para a faixa das 19h.