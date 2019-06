Vídeo viraliza com “bronca” de Príncipe Harry em Meghan em evento real

O Príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle protagonizaram um momento icônico durante um evento recente da realeza. No vídeo, que viralizou na web, é possível conferir uma suposta chamada de atenção feita por Harry na esposa no balcão do Palácio Buckingham, numa ocasião que marcou o início das celebrações do aniversário de 93 anos da Rainha Elizabeth II.

O flagra mostra os pais de Archie atrás do Príncipe Andrew, conversando enquanto a Rainha é fotografada e saudada por seus súditos. Em determinado momento, o casal começa a conversar, Markle se distrai e fica de costas para o público, falando algo para Harry. Então o marido gesticula com a cabeça e diz algo disfarçadamente, dando a entender que a orientou a se voltar para a frente.

Confira o momento:

O evento citado foi o primeiro de Markle em suas atividades oficiais como duquesa após o nascimento de seu filho, no último dia 6 de maio. Apesar de ainda estar em licença-maternidade, ela compareceu à celebração pela importância do aniversário da monarca britânica.

