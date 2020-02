Vidas em Jogo: Rita fica gravemente ferida após fugir da polícia

Rita vai fugir da polícia de forma espetacular

Foto: Divulgação/Rede Record

Depois da insistência de Francisco (Guilherme Berenguer) e Carlos (André Di Mauro), o advogado de Rita (Julianne Trevisol) consegue na Justiça o atendimento de um pedido de liberdade vigiada para que ela possa sair da penitenciária feminina por um dia. E assim, participar do videoclipe da banda de samba-rock, da qual é uma das bailarinas.

Ao final da gravação, uma máquina de fumaça é ativada e na confusão, Francisco consegue levar Rita até uma saída que dá no telhado do galpão do estúdio. A polícia percebe a ação e começa a atirar. E uma das balas acerta a jovem no braço.

Na cobertura, quem espera por Rita é Carlos. O ex-policial carrega a jovem até um helicóptero, porém, os fugitivos são perseguidos por outra aeronave da polícia. Depois que o piloto despista os agentes, os três abandonam o helicóptero saltando de paraquedas e a aeronave explode na sequência ao se chocar com uma montanha. Rita, Carlos e o piloto chegam à terra numa boa, mas Carlos teme pela vida de Rita, que está perdendo muito sangue.