Vidas em Jogo: Lucas tortura Cleber em cárcere privado

Cleber é sequestrado por Lucas

Foto: TV Record/Divulgação

Com a ajuda de Lucas (Marcos Pitombo) e Juliana (Letícia Colin), Francisco (Guilherme Berenguer) é resgatado. Porém, o ex-motorista de van passa a ter alucinações com Andrea (Simone Spoladore) e decide perseguir Cleber (Sandro Rocha). De início, ele quase morre atropelado por uma lancha pilotada pelo crápula, mas como a polícia aparece no momento exato acaba sendo salvo pelos agentes. Só que o bandido consegue fugir.

Dias depois, Cleber ameaça Lucas por telefone e os dois marcam um encontro. Transtornado, Lucas compra uma arma e, no instante em que encontra o assassino de sua saudosa namorada, atira e atinge seu joelho. Caído, Cleber pede que o rapaz o mate de uma vez. Lucas, porém, diz que o vilão merece coisa pior, aplica-lhe uma substância para que apague e o leva do lugar.

Num cativeiro, Lucas tortura Cleber física e psicologicamente. Alucinado, o milionário afirma que a dor que ele sente não se compara à da perda de Andrea. Cleber implora para ser levado ao hospital, mas Lucas informa que já retirou a bala de seu joelho e faz uma ameaça: ele não verá a luz do sol tão cedo.