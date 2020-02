Vidas em Jogo: Cleber põe ratos na cama de Francisco no hospital

Cleber põe ratos na cama de Francisco

Foto: Rede Record/Divulgação

Ao saber que Francisco (Guilherme Berenguer) sobreviveu à queda do prédio-garagem e se recupera no hospital, Cleber (Sandro Rocha) vai até o quarto onde o cantor está e espalha baratas, minhocas e ratos em cima da cama do músico.

O doente só desperta quando a enfermeira entra lá, vê a cena grotesca e grita desesperada. Francisco, então, se livra do lençol infestado dos bichos, mas, fraco, tem dificuldade de sair da cama. Mais enfermeiros chegam para ajudar o líder da banda de Samba Rock, que vê um bilhete deixado por Cleber repleto de ameaças.

Ao saber do atentado, Patrícia (Thaís Fersoza) e Rita (Julianne Trevisol) correm para o hospital e decidem dar uma trégua para acompanhar a alta do rapaz, que logo retorna à sua mansão. Temendo o pior, Rita pede que Francisco convença Patrícia a sair de seu lar. Sabendo disso, Regina (Beth Goulart) arma um plano para impedir a separação da filha e do milionário.