Vidas em Jogo: Cleber estupra Andrea

Cleber fica entre a vida e a morte

Foto: Divulgação – Rede Record

Cleber (Sandro Rocha) obriga Andrea (Simone Spoladore) a transar com ele em troca da vida de Lucas (Marcos Pitombo). A taxista cede, com nojo do miliciano, que, depois de abusar dela, liberta Lucas do cativeiro.

O ex-motorista encontra a amada prestes a se suicidar e Cleber ainda liga, para tripudiar. Lucas fica ensandecido e decide matá-lo. Carlos (André Di Mauro) chega e os dois atiram simultaneamente no miliciano. E um terceiro tiro ecoa ao mesmo tempo, já que Maurício (Mário Gomes) também disparou. Cleber cai desacordado no chão e os três fogem.