Vidas em Jogo: Cleber é preso!

Cléber consegue se livrar da queixa de Regina e busca vingança contra Maurício

Presa num quarto de motel, Regina (Beth Goulart) encontra uma caixa de fósforos e, para escapar de seu cativeiro, coloca fogo no cômodo. Um capanga de Cleber (Sandro Rocha) abre a porta para que Regina se salve. Ela consegue livrar-se do bandido e foge para a delegacia.

Quando retorna ao motel onde deixou Regina, Cleber é rendido por policiais e vai parar atrás das grades. No distrito, o canalha recebe a visita de um comparsa, que leva as fotos de Maurício (Mário Gomes) conversando com um dos marinheiros que o ajudaram a explodir o veleiro. Nesse mesmo instante, Regina chega para prestar depoimento contra o amante.

Porém, Cleber consegue se aproximar da empresária, mostrar as fotos e ainda convencê-la de que Maurício não presta. Por incrível que pareça, Regina retira a queixa contra Cleber e vai embora furiosa com Maurício.

No outro dia, o advogado encontra com seu cúmplice e pede ao marinheiro que deixe o país, em troca de dinheiro. E vai embora. Entretanto, Maurício leva o celular do tal sujeito, e quando volta para devolvê-lo, dá de cara com Cleber exterminando o jovem com um tiro. O clima fica tenso e Cleber aponta a arma para Maurício. Será que dessa vez o advogado entrou mesmo numa fria?