Viciada em ‘selfies’, Kim Kardashian vai lançar livro com coleção delas

Kim Kardashian: 1200 selfies na Tailândia

Foto: Pascal Le Segratain/ Getty Images

A socialite, reality star, modelo, empresária e atriz Kim Kardashian, 33, está prestes a se aventurar em mais uma empreitada, mas engana-se quem pensa que ela vai ter mais um filho, ela irá transformar um de seus vícios, o de tirar selfies, em livro!

O intitulado ‘Selfish’, que tem previsão de ir às lojas em abril de 2015, vai contar somente com autorretratos da estrela em vários momentos de seu cotidiano. De acordo com ela, o livro, lançado por, vejam só, uma importante editora de publicações de arte norte-americana, é inspirado numa coleção de polaróides sensuais que ela deu de presente ao marido Kanye West no último Dia dos Namorados.

E para quem duvida do gosto de Kim por selfies ela mesma admitiu em seu programa, o Keeping Up With Kardashians, transmitido no Brasil pelo canal E!, que em uma viagem para Tailândia chegou a tirar 1200 autorretratos!

O material que deverá contar com 352 páginas da artistas em poses inimagináveis vai custar 19,95 dólares, cerca de 45 reais.