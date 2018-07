Veja como o ator que fez Etevaldo no Castelo Rá-Tim-Bum era sem maquiagem

O ator Fredy Allan, que interpretou Zequinha, na série Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, publicou uma foto ao lado do ator Wagner Bello, o extraterrestre Etevaldo, em sua conta no Instagram. Esse é um dos poucos cliques que Wagner aparece sem a caracterização do personagem.

Nos comentários, os fãs se emocionaram e prestaram homenagens a Wagner, que morreu semanas antes de gravar sua última participação na série, em consequência do vírus HIV. “Wagner Bello não muda muito sem a maquiagem, o rosto é o mesmo, só a pintura mesmo! Que massa, sempre quis vê-lo sem ser na pele do Etevaldo!”, comentou um seguidor. “Linda homenagem, meu sonho era conhecer o cara por trás do meu personagem favorito”, escreveu outro.

O ator ficou famoso na TV por interpretar o extraterrestre no programa infantil exibido nos anos 1990. Bello era um ator de teatro e morreu no dia 12 de agosto de 1994, aos 34 anos.

Confira:

